選將拚網戰 互動博感情

2018-02-13

〔記者林良昇／台北報導〕年底地方選舉在即，不論是否已獲黨提名，國民黨選將的「社群網戰」早提前開打，臉書、LINE群組，成為選將們的「自媒體」，除了公布選將的行程、談話外，政治人物也會親自登上網，與網友互動，解決疑問，拉近距離，希望藉文字的接觸，不放棄每一張選票。

國民黨選將拚「網戰」，觸及面廣的臉書是每位選將必有的經營模式，臉書的觸及率及可交流性，成為選將的必選科目，而LINE＠、Instagram則是選修科目，越靠近選舉，選將也越會花錢購買臉書廣告，增加網路上的露出。

重視網友留言 也和鄉親交換意見

將獲國民黨提名出戰台中市長的立委盧秀燕，經營臉書勤奮，幕僚透露，盧個人花很多時間在臉書上親自與網友互動，臉書的「小編」有一些發文建議，但放不放上臉書，都由盧決定，而除了粉絲專頁，她自己也有經營個人臉書，網友可以透過網路找到本人。盧秀燕幕僚透露，盧秀燕自己也花很多時間一個個看網友回應，如果有網友提出有建設性的問題，盧也會拿出來做問政的參考。

將代表國民黨出戰雲林縣長的立委張麗善，除了臉書，她個人也會在雲林地方社團的LINE群組中分享臉書發布的訊息，參與地方議題的討論。

張麗善表示，在網路上看到鄉親有留言反映，她個人也會上去回應；對於鄉親的鼓勵和健言，她有想法與做法，也會上網和鄉親們交換意見。

張麗善說，網路普遍，現在每個人一天在手機上得到訊息的時間都超過六、七個小時，選舉除了跑行程，有些族群必須透過網路才能接觸到，參選人在網路的經營上，勢必要多用點心，要多重視。

有意爭取新竹縣長提名的國民黨立委林為洲，除了臉書，也有Instagram帳號增加觸及率。林為洲幕僚指出，網路方便，民眾現在不用到地方服務處，透過網路就可以陳情，林個人也是臉書重度使用者，會自己去看網友留言，有些留言幕僚沒看到，還會截圖給幕僚要求注意。

因應選戰將屆，民眾可以透過網路很快找到參選人，臉書的帳號等同於是參選人的分身。有幕僚指出，民眾私訊給粉絲專頁，就要當作是選民服務處理，而且現在網路訊息還有「已讀」功能，看了就必須回應，網路時代下，政治幕僚是忙上加忙。