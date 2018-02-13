決戰2018》國民黨透過大數據 掌握輿情

2018-02-13

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨連續兩次大選慘敗，黨內評估，部分原因是因為錯失網路輿論走向，導致網路影響現實選情，近期國民黨每月向數據公司購買資料，透過大數據觀測輿情，掌握每日最夯網路話題，評估如何應對回應，並做圖像、影音，對政府政策做出批判。

國民黨淪在野黨後，亟思檢討，國民黨過去在網路上疏於經營，被視為是藍營輸掉大選的關鍵因素之一，國民黨去年十二月召開第二十屆一中全會時，中央委員就曾建議黨中央建立大量網軍，了解網路趨勢，掌握網路輿論的話語權，並透過社群溝通擴散，提升國民黨正面形象。

國民黨新媒體部近三個月來，向數據公司購買相關數據，了解ＰＴＴ、臉書、新聞等網路平台上最熱門話題；在網站輸入關鍵字後，就可得知關於「國民黨」、「民進黨」網友在討論什麼，這些最熱門議題都會變成國民黨內部報告，定期向各單位反映處理。

國民黨透過數據資料了解最熱門議題後，也會反映在國民黨官方臉書經營上。在立院臨時會對於勞基法、監委同意權等議題攻防時，國民黨也會設計圖文上傳，以懶人包的形式，讓網友了解重點。據了解，近期資料顯示網友討論最熱門的就是花蓮地震議題，國民黨官方臉書也因此減少政治性，發表關於花蓮地震的相關訊息。

此外，國民黨也架設攝影棚，每週規劃直播節目「Tell Me 餵什麼？」邀請黨內從政同志、意見領袖、網紅等人直播，不只談政治、也談生活，希望扭轉國民黨老氣沉沉的形象，展現活力，爭取年輕民眾認同。

架攝影棚 邀網紅等談天說地

國民黨新媒體部主任黃健豪說，國民黨並沒有所謂的網軍，不會有黨工一篇一篇去看文章，在黨主席吳敦義上任後，黨有提供經費購買數據公司的大數據資料，可以了解網路上當下所關注的議題，如果有十分熱門的議題，會再仔細去研究，深入了解。

黃健豪表示，他們也會每個月替換購買的數據公司資料，看績效決定是否續用，隨時在比較，評估數據真實性與好壞，不會只用一家，避免偏聽。