決戰2018》臉書不夠看 多角化行銷

2018-02-13

〔記者楊淳卉／台北報導〕藍綠各拚選戰，為跟上時代趨勢，參選人除了基本的勤跑選區，還得經營網路社群接觸年輕選民，用臉書（Facebook）行銷已經不夠看，更要多角化社群經營。爭取新北市長提名的立委吳秉叡，早積極投入YouTube平台經營，還自製節目與選民互動；爭取高雄市長提名的立委陳其邁則經營Instagram，分享輕鬆可愛的照片，以圖文、影片推銷自己，加深選民好感。

分享輕鬆溫暖圖文 吸引年輕人目光

陳其邁去年十月開始經營IG，分享的第一篇圖文，不是嚴肅的政治議題，而是他穿著全套西裝，抱著自家貓咪「陳小米」的照片，輕鬆溫暖的圖文，成功拉近政治人物與民眾距離，陳還不忘留言「有人家裡也養貓嗎？」吸引不少民眾回應。IG上只要是與貓、狗等小動物合照的照片，都有不錯回響。

陳其邁受訪說，現在年輕人不少人使用IG，甚至比使用臉書還多，IG以圖為主的介面，簡潔方便，易吸引年輕人目光；但他也指出，就政策傳遞而言，仍然需要文字及多圖輔助說明，因此他仍以經營臉書為主力。

吳秉叡則積極經營YouTube平台，為了更了解新北市民需求，去年開始自製節目，和不同族群、各行各業的人民接觸，希望透過網路互動，為大家找出解決問題的方法。

吳秉叡說，實體生活中不同場合會有不同的群眾，不同類型的新媒體也會聚集不同類型的網民。除了在地方走動傾聽市民的聲音，他也希望透過多方面經營，將自己的理念和做法傳達給更多人。

吳秉叡說，臉書多以政策宣導或者表達自己的理念和想法，例如新稅改的通過，許多人不清楚政策內容，他就會製作懶人包，放上臉書；臉書上還有「大秉抓BUG」系列單元，提出他對地方政策的方針等。

吳表示，即時通訊軟體LINE則具有社群功能，是連結人脈網絡，快速傳播訊息的好幫手，目標通常比較在地，內容趨近生活，多以長輩圖、「大秉工坊積木班」活動宣傳為主。

爭取台南市長提名的立委黃偉哲，則是與年輕人共同製作臉書節目「後青年大聲公」，討論社會現象，節目由他親自主持，在街頭訪問年輕人，包括「校園罷凌」、「你不用 Facebook 的原因？」等，都是討論主題，各集影片也有破萬人次觀看。