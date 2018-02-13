決戰2018》民進黨網路實境秀 宣傳政績

2018-02-13

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底大選將近，民進黨預計在農曆年後開辦網路實境節目，就重大議題，以生動方式與參與來賓進行對話，讓民眾了解政府施政。民進黨媒創中心主任楊緬因表示，民進黨去年曾推「點亮台灣、幸福旅行」網路直播，透過黨發言人到各地「小旅行」，讓大家更了解民進黨地方執政成績，也體驗各縣市在地特色和文化。農曆年後的網路節目就是「幸福旅行」的延伸。

以生動方式與民眾溝通

楊緬因舉例，如討論年金改革，節目可找來不同立場的民眾，從一起出遊的過程中，產生對話與討論，擦出火花。他表示，民進黨在過去兩年做了很多改革，如年改、稅改等，但支持者及對執政黨有期待的民眾光譜很大，每個人對每個議題未必有相同看法，因此希望透過「一起做些什麼」的形式，讓民進黨堅持的價值在節目中進行溝通，也可以讓支持者之間了解彼此，有別於過去以懶人包、政令宣傳等單向式宣傳政績。

至於目前網路謠言滿天飛的現象，楊緬因說，目前已在加強群組的輿情蒐集，如支持者會透過群組回報各種訊息及謠言，加上民進黨新版官網今年一月已上線，可透過官網，快速的回應與澄清；對於輿情蒐集，未來也不排除與線上查證系統及民間社群合作。

楊緬因指出，年輕人有很多生活型態及興趣，目前網路社群不如過去集中，而是趨向分散、分眾，未來將嘗試用非政治的話題，與各種社群接觸，做不同的行銷。

楊緬因說，鞏固執政黨整體價值是黨中央的責任，但每個地區需求不盡相同。對於年底大選，在非執政縣市部分，如黨內已提名的南投縣、台東縣等，黨中央會與在地團隊，針對文宣進行交流與合作，也會幫忙出點子，但實際操作仍以地方團隊為主。

例如民進黨台東縣長被提名人劉櫂豪「台東夢的推手」選舉看板，就是由黨中央與地方團隊共同討論、操刀。

楊緬因說，台東長久以來被視為台灣「後山」或只常聯想到觀光，但劉櫂豪對台東有很多開創的想法，此次以「台東夢的推手」做主軸，就是要突破過去地方選舉文宣既有的框架，傳達「讓台東人敢做夢」及「有夢想的人也可以來台東」的訊息，讓在地鄉親有耳目一新的感覺。