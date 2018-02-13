《冷眼集》北京的空虛

2018-02-13

記者鄒景雯／ 特稿

雞年，在中國，是權力動盪的一年，這一年，習近平充分記取胡錦濤的教訓，徹底完成高度集權的政治工程，建立了以習近平為核心的黨中央，這個清除障礙的過程，從民主國家的角度觀察，只有腥風血雨可以形容。

被以反腐打貪為名遭黜落馬的高幹，一批又一批地終結政治生命，北京的政治生態因而劇烈改變，政策是人制定的，從而也影響了中國對台工作的內容。

從這個角度認識兩岸關係的發展，不得不注意到習近平一系列掃蕩異己的雷厲風行過後，例如周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、令計劃、孫政才等要角被撤換；乃至十九大一中，七名政治局常委，除了習近平、李克強，全部更換一新；甚至習近平過去在福建、浙江、上海的「自己人」，包括陳敏爾、蔡奇、李強、李希等等，紛紛獲得大力拔擢、調任要職，大致可以歸納出習中央的決策圈是：忠誠為首、才幹其次，思維趨於一元的新「特色」。

這樣的團隊風格，反映在對台工作系統上，最明顯的就是自認做了不少事情的國台辦張志軍「委屈」下台，換上的是鷹派氣質外露的前中國駐聯合國代表劉結一。這兩個前後任主官的最大區別，或許可以從一些小節聞出味道，前不久在一個對台的論壇場合，不少前去赴會的台灣政商界察覺，過去的張志軍在致詞時，和平統一這個詞，通常是起頭帶一下，意思意思，劉結一講話時，則是從頭到尾，「統一」強調了廿幾遍，刺耳到很難不發現。這個場景，應該相當傳神。

二○一八年的中國對台工作會議已經在本月初結束，農曆開春之後的兩岸「新局」，最近有兩個事例，可能預示著北京政策將僵固有餘、靈活不足的前景，習近平標榜的「務實」已經不可期待。一個是對岸不斷有訊息傳到台北，稱中南海的底線退縮到「兩岸同屬一中」，國民黨現在講九二共識、一中各表已經不被接受，不過這話若是蔡英文願意講，那就不一樣，習近平可以「理解」。第二個是，陳長文發起、馬英九領銜的反妨害司法公正公投，居然傳來受到北京方面的注意與打探，甚至骨子裡盼望過氣者「中興」，能在今年底的地方選舉為國民黨的選情捲起千堆雪。台灣自二○一六年五月廿日以來的政治現實，習大大到現在仍不能面對，對於台灣的錯判，更是變本加厲，這不就說明了涉台系統工作質量的弱化。

習近平在二○一三年剛接位時，當時即盛傳習對前任胡錦濤對台政策的軟弱無能，非常有意見，這五年來，習近平的作風也確實不同於胡，但其實，要從兩岸民間往來與觀感的溫度來測量，若論推進兩岸的距離，習近平的政策反作用力，是遠遠嚴重於胡錦濤的。胡錦濤時代，在集體決策下，其個人身影不大；現在的中國，則只有習近平一個巨人，台灣卻是愈行愈遠，中南海若還有能人，不該考慮一下這是為什麼？