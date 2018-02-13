見不得「中華民國」 中國施壓巴紐將我駐館更名

2018-02-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國見不得「中華民國」與「台灣」存於國際，在年節前高調對我打壓，迫巴布亞紐幾內亞政府將我駐巴布亞紐幾內亞外館更名為「台北駐巴布亞紐幾內亞經濟文化辦公室」，更沒收外交車牌。外交部昨證實此事，並表示已抗議，也在力爭權益中；外交部也批評，中方在我震災傷痛中施行外交打壓，傷害我國人情感，「甚至引起反感」。

中國長期針對使用我國國號「中華民國」與「台灣」的外館進行打壓，繼奈及利亞、杜拜、厄瓜多與巴林等多個駐處陸續被改為「台北」駐處後，中國外交部微信公眾號前晚發布訊息指出，「中華民國駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」被巴紐當局更名為「台北駐巴布亞紐幾內亞經濟文化辦公室」，還被沒收外交領事車牌，中國外交部發言人耿爽對此表示「高度肯定和讚賞」。

外交部昨沉默一天後，在晚間表示，對於巴紐政府屈於中國大陸壓力，強迫我駐處更名並摘除駐處館牌及領事車牌，深感不滿與遺憾；我已向巴紐外交部及其駐處表達抗議，並力爭相關權益中。

外交部也說，對於中方在我尚處於花蓮震災傷痛中，高調宣布其在外交打壓，對我國人情感造成傷害，甚至引起反感，我方深感遺憾。

民進黨立委王定宇昨說，中國此次手法和奈及利亞案如出一轍，我方面對這樣的打壓，維護國家尊嚴、維持駐外能量外，也要保護駐外人員的安全。民進黨立委羅致政則建議政府，無邦交時名稱改變是象徵，應確保實質關係不受影響，更要努力想辦法提升實質關係，不要因改名就自我放棄。

王定宇和羅致政也質疑，中國這樣「將台灣逼到牆角」的做法，只會讓台灣人民離中國越來越遠；王定宇說，中國在新年前發動外交戰，「除了惹人厭看不出有什麼好處」。

我考量對巴紐祭同等對待

涉外人士指出，對方給的時間相當緊迫，「顯然壓力不小」，而由於當地治安不佳，我方為保護駐外人員安危，還在爭取車牌層級，希望不要降到太低。另外，外交部內部也在考量是否對巴國駐台代表處祭出同等對待，維護國家尊嚴。

根據經濟部國貿局統計資料，台灣與巴紐去年貿易總額約九．二億美元，排名第四十二名。我向巴紐進口天然氣、原木、原油、咖啡等貨品，中油長期向巴紐採購天然氣，巴紐海域也是我國遠洋漁業業者的主要漁場之一，我遠洋漁業業者在巴紐相關投資據估計約達一億美元。