《謠言終結站》 打電話拿獎勵金？ 「要節電才有」

2018-02-12

網傳內容：近日LINE瘋傳「別讓台電吃掉你的五○四元」、「只要一通電話即可享有五○四元電費獎勵回饋金」，不少民眾以為是新的詐騙手法，半信半疑。

查證結果：台電指出，今年節電獎勵已開跑，報名參與節電獎勵，可享有多項獎金與提貨券等抽獎機會，確實只要打通電話，報電號、基本資料即可參加，參與人數相當踴躍已近百萬戶，呼籲民眾多用網路、臨櫃方式申請。

但要特別注意的是，並非參加就一定能拿到獎勵金，而是報名後只要有節電，就一定能拿獎勵金；根據台電獎勵辦法，必須和去年同期相比，省一度以上的電，才有獎勵金。