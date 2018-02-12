給優秀軍官戴罪立功空間

2018-02-12

記者羅添斌／特稿

前國防部保防安全處長趙代川少將因指揮憲兵不當搜索，遭到記過調職處分，這兩年過的是「流浪將軍」的日子，軍方想用他又不敢用，趙代川想為國服務也一直苦無機會，政府當局這次讓趙解禁復出，一來是不願見到國家長期栽培的人才遭到閒置，二來則是讓曾犯下疏失的優秀軍官，仍有為國效命的空間。

趙代川做事積極進取，他在軍中的保防工作屢屢建功，但有時也因為過於積極，行事措施不免會遊走在法律的邊緣，忽略了應有的程序正義。兩年前指揮憲兵進入民宅搜索，讓趙代川栽個大跟頭，也讓他由原本眾人心中的「共諜剋星」，一夕之間成為人人喊打的落水狗。

在趙代川被調任為陸軍司令部委員、多次調任職「過水」的期間，有許多學者及退伍軍官撰文投書，為趙打抱不平，認為他即使有錯，也已接受應有的懲處，國家當前正在用人，面對共諜滲透台灣政軍體系、危及國家安全之際，理應讓趙有「戴罪立功」的機會。

趙代川在向公懲會提出的答辯書中也表明心跡，他認為自己是為國家屢有功績的優秀將軍，在共諜滲透頻傳的情況下，台灣若失去一名國家長期栽培之保密防諜專家，斷非國家之福；趙還說，共諜在台潛伏嚴重，他身受國家長期於保密防諜領域栽培，若因過重懲戒致其再也無法發揮長才貢獻國家，實非國家之福。

軍公教都是國家公務人員的一環，行事若有偏差而損及人民權益，自有懲處的法律規定，但國家也應給予他們繼續為國服務的空間，才符合比例原則。