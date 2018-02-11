掌台大有爭議 管中閔引詩《不怕風雨》

2018-02-11

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選案爭議多，超過千名台大師生及校友連署要求召開校務會議解決遴選違法爭議，三十五名校務會議代表提案要求召開臨時校務會議，預計過年後召開；教育部再次發文台大，要求釐清學術倫理爭議，強調等台大提供資料之後，教育部才能決定是否同意台大財金系教授管中閔擔任校長。

面對參與台大校長遴選引發的風風雨雨，管中閔昨再於臉書發文，貼出日本昭和時代早期詩人宮澤賢治詩作《不怕風雨》的內容。日本三一一大地震後，日本影星渡邊謙曾誦讀這首詩安慰災民。外界解讀，表面上管是在為花蓮災民打氣，但也是在述說個人境遇。

台大校長遴選委員會在一月五日選出台大財金系教授管中閔為新校長，但接續被爆出未揭露擔任台灣大獨董資訊，造成台灣大副董蔡明興任遴選委員，「副董投獨董」涉未利益迴避的爭議；之後又被爆學術倫理爭議，管與暨大教授陳建良共同發表於中研院的聯名論文，與陳建良的張姓研究生碩士論文有二十多處高度雷同。

台大教授劉靜怡昨在臉書表示，共同（第一）作者（陳建良）及捲入抄襲事件的學生（張姓研究生），都是屬於暨南大學的管轄範圍，台大應該做的是向暨南大學請求啟動學倫調查，並要求提供暨大的學倫調查資料，而不是急乎乎地去向根本沒啟動學倫調查的中研院，要一份讓中研院自己顏面掃地的公文。台大連管轄權基本概念都故意弄不清楚，自然一路錯到底。