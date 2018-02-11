星軍機送台物資 學者：美方鼓勵

2018-02-11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕花蓮強震釀重大災情，新加坡軍方前天派C-130運輸機運送醫療等救援物資，台灣智庫諮詢委員董立文認為，新加坡特地派軍機奧援實屬難得，相信美國將印太戰略調整為「蛛網模式」後，在背後扮演鼓勵者的角色，也有助於我國和盟邦在非戰爭軍事行動上，具備更多合作空間。

立委指台星合作關係堅定

董立文指出，新加坡在二○一六年表態支持南海仲裁案，和中國關係一度緊張，中國甚至數度對新加坡施以懲罰，星國事後也努力恢復和中國的良好關係。在此背景之下，新加坡仍願意派空軍C-130運輸機救援我國，展現對台最大善意，實屬難得。

董立文表示，新加坡馳援我國，可解讀為美國「印太戰略」的「蛛網模式」再現，也可見美國在亞太地區的盟邦，仍持續深化彼此關係。縱使新加坡多次獲美軍邀請參與軍事演訓，台灣也為新加坡代訓「星光部隊」，但身為小國的新加坡，軍事行動皆相當謹慎，相信其在派遣運輸機馳援我國之前，「應該有跟美國打過招呼，甚至美方也持鼓勵態度。」

民進黨立委蔡適應表示，過去新加坡也有委託船隻運送軍事用品往返我國的案例。縱使中國對新加坡施壓，盼減少台、星交流，但從現階段台、星互動即可看出，雙方合作關係仍相當堅定。

蔡適應說，相較於其他國家進行軍事交流皆會大肆宣揚，我國礙於國際處境，鮮少對外公開。因此，我方未來除應著重於實質合作，如他國遭遇危難，我方也應伸出友誼雙手，主動提供協助。