中國轟日搞「一中一台」惹惱日本民眾

2018-02-11

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕花蓮強震，日本首相安倍晉三致函蔡英文總統表達慰問，使用了「蔡英文總統」官銜，引起中國跳腳並警告「不要給中日關係製造新干擾」，不過此舉似乎出現了反效果，不但引來日媒報導，也激怒了日本民眾。

中國「天朝心態」 日媒關注

安倍在八日發出慰問函之後，首相官邸公開信內容一度打上了「蔡英文總統閣下」的稱謂，後來悄悄刪除。結果中國外交部發言人耿爽於九日迫不及待公開撂話，指責日方借賑災慰問之名，在國際上公然製造「一中一台」，對此已向日方提出嚴正交涉。

事實上，日本主流媒體報導花蓮震災新聞，焦點鎖定災情與救災進度，並沒有特別著墨安倍致函「蔡英文總統」的政治敏感性，九日僅有產經新聞、每日新聞提到安倍致函一事，產經新聞登在頭版，每日則登在三十版社會版。

中共黨媒環球時報在九日一早，就先針對台灣接受日本馳援、婉拒中國一事發難，還引用中國網友說法「在台獨份子的眼中，中國是敵人，日本是自己人」；耿爽則在同日例行記者會上，表達中國的強烈不滿。

耿爽的跳腳也等於間接證實，日本首相官邸官網公開信中「蔡英文總統」稱謂的消失，很可能就是中方施壓所致。但此事反而引起日媒興趣，產經、每日、讀賣、朝日四報與時事通信的電子報，在九日立即報導此事，每日新聞還找出了我駐日代表處網頁上刊登的慰問函，強調上面明確記載「日本國總理內閣大臣」致函「蔡英文總統」。

網友聲援台灣 留言排行榜衝第一

中國毫不掩飾的「天朝心態」不但引起日媒關注，也激怒了日本民眾。日本雅虎新聞九日國際新聞留言排行榜，第一名為中國不滿台灣僅接受日本援救，第二名為中國批判安倍致慰問函，兩則的留言量超過一萬六千條。雖然九日為平昌冬奧開幕，金正恩之妹訪韓及日韓領袖會談均為日媒關注焦點，但網友似乎更想為台灣仗義執言。