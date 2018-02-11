駁原縣區經營不足 盧秀燕：林佳龍不是台中人一樣當選

2018-02-11

〔記者張菁雅、蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委盧秀燕在台中市長黨內初選民調中勝出，外界認為她與原台中縣區無淵源、黨內整合有難度；盧秀燕昨表示，台中市民包容度大，不會劃地自限，現任市長林佳龍不是台中人，一樣給他機會，自己在台中深耕廿年，與地方人士互動密切，在初選階段尋求支持時，都給她良好回應。

蔡其昌指盧面臨三大挑戰

國民黨前天公布台中市長黨內初選民調結果，盧秀燕險勝江啟臣○．六％，在地方引起討論。立法院副院長蔡其昌昨天分析，盧秀燕未來將面臨三大挑戰，包括初選時與對手的傷害、如何讓原縣區派系及民眾更認識她，以及證明她當市長比林佳龍更強。

盧秀燕說，很多人擔心她在原縣區經營不足，但她認為台中市民素質很高、包容度大，不會劃地自限，也不會以區域取人，林佳龍不是台中人依舊當選，而她是烏日媳婦、台中人，比林佳龍更具優勢。

盧秀燕也表示，她在台中深耕廿年，和地方人士互動很深，前晚也一一打電話給台中縣市歷任縣市長、議長及黨內大老，向他們報告民調公布時的狀況，讓他們放心。

她指出，民調公布後，她就告訴江啟臣「我們沒有輸贏，這場選戰沒有你不行，我們姊弟一起合作」，江啟臣雖未當場承諾出任競選總幹事，但表示會全力幫忙。

盧秀燕說，她經歷過七次選舉，非常可以體會江啟臣支持者失落的心情，候選人最重要的工作是爭取支持、團結大家，整合是她的責任，她會持續進行拜託、請益的工作。

盧秀燕同時表示，她長期生活在台中，知道台中的問題，在立委任內也推動鐵路高架化、台七十四線、爭取松竹國小活動中心，相信可以做得比林佳龍更好。

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