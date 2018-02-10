紓解尉官荒 將招一年役期軍官

2018-02-10

多管齊下 盼明年下半年基層軍官編現八成能達標

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今年正式實施「全募兵制」，但基層軍官編現比偏低問題待解，成為國防部最頭疼的一環。知情人士昨透露，目前各單位基層軍官之中，陸軍、軍醫缺額較嚴重，因此，今年將招募四百名受訓廿二週、役期一年的志願役軍官，盼搭配ROTC（大學儲備軍官訓練團）、專業軍官班、士官轉軍官等舉措多管齊下，明年下半年可達基層軍官編現八成目標。

招募大學畢業生400名 受訓22週

由於一年期義務役軍官隨全募兵制實施後逐步退場，國軍已鬧「基層軍官荒」。根據國防部統計資料，基層中、少尉軍官去年上半年編現約五十四％左右，監察院日前也公布一份調查報告示警，雖各單位皆稱可透過志願役補充維繫戰力，但監委實際查訪發現，部隊缺員嚴重，「以兵代士」、「以士代官」情形頻傳，教育訓練業務及勤務已出現斷層。

為補足基層軍官缺口，國防部除加強專業軍官班、ROTC招募力道，去年更推動「士官轉軍官」政策，盼儘速化解缺額問題。知情人士更透露，軍方近期已針對陸軍、軍醫，擬定一年期志願役軍官招募政策，招募對象為大學畢業生，首批招募人數約四百人，這批新科軍官接受廿二週訓練後，即可到部隊服役一年。

知情人士解釋，相較於海軍、空軍、後備、憲兵等單位，待今年六月、九月專業軍官班招募完竣後，基層軍官數已達初步編現需求，唯獨陸軍員額龐大，招募工作不易；醫學院學生畢業後，也不見得會從軍，軍方因此新增基層軍官培育管道，盼解決上述二軍種、兵科缺員問題。

該人士說，首批一年期志願役軍官受訓完畢後，將在今年底下部隊，而明年起，將採取「一年二梯次、一梯四百人」的做法持續招募，並視情況調整招募人數。同時搭配ROTC、專業軍官班、士官轉軍官等措施多管齊下，期盼陸軍基層軍官能在明年下半年以前，達成編現八成目標，相關細節將在近日公布。

馮世寬提議 官校生只需讀二年

另外，國防部長馮世寬日前視察國防大學時也表示，在基層軍官嚴重缺乏下，國軍應檢討是否維持四年學制，更拋出相關單位可研議官校生只需就學二年，即可畢業為軍所用的構想。但據了解，軍方經嚴密考量，認為茲事體大，傾向維持現行做法，尚無推動新制的打算。