選情觀察》盧秀燕江啟臣差距些微 基層裂痕卻擴大

2018-02-10

記者張菁雅、李忠憲／特稿

國民黨台中市長黨內初選民調結果出爐，盧秀燕險勝江啟臣，儘管兩人在初選過程中都展現君子之爭，但私下較勁意味濃厚，由於兩人民調差距些微，江啟臣的支持者對結果大為不滿。初選結束，國民黨基層裂痕正要擴大。

國民黨失去政權，盧秀燕、江啟臣都知道沒有分裂的本錢，因此初選過程中，兩人砲口一致對外、言必稱團結，但從兩人先後邀請前台中市長胡志強、前立委顏清標、立委蔣萬安站台，到爭相發送前總統馬英九寫的春聯，比較誰是馬英九的嫡系，在在顯示兩人互不相讓。

儘管兩人都沒有口出惡言，但地方上傳言不斷，包括盧秀燕「沒有真的要選」、民進黨介入國民黨初選，甚至民調期間爆出江啟臣岳父借款給國民黨中央，也被質疑是政治操作。數月「黨內互打」下來，雙方早已傷痕累累。

從公布民調後，盧秀燕與江啟臣一前一後現身受訪，盧秀燕邀江啟臣出任競選總幹事，但江給了個軟釘子，顯見兩陣營要修復裂痕恐怕很難。

民進黨現任市長林佳龍挾執政優勢及行政資源，大打政績牌，更早已整合黨內派系及不少地方勢力。而國民黨才剛完成初選民調，能否團結面對大選還是問號，不免讓藍營支持者憂心，盧秀燕過去在原縣區疏於經營，萬一初選後無法整合，不僅市長選舉將是場苦戰，還會影響市議員、里長選舉。