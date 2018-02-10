國民黨台中市長初選 盧秀燕險勝江啟臣

2018-02-10

〔記者施曉光、李忠憲、蔡淑媛／綜合報導〕國民黨中央昨公布台中市長提名民調結果，結果由舊台中市區出身的立委盧秀燕以不到一％的差距，險勝舊台中縣區出身的對手江啟臣出線，國民黨中央預定農曆新年過後送中常會通過提名。

根據民調結果，盧秀燕支持度為五十．三○八％，江啟臣為四十九．六九二％，雖然雙方差距在誤差範圍內，但國民黨組發會主委李哲華指出，依照當初協商結果，由民調較高者出線。

盧：選戰艱鉅 但有信心創造奇蹟

國民黨中央昨邀參與台中市長初選的江啟臣、盧秀燕，參與內部民調結果拆封作業。拆封後，李哲華公開宣布民調結果，盧、江則分別接受媒體訪問，但兩人未一同受訪，引發諸多揣測。江啟臣解釋，當時正好在聯絡事情，才會比較晚出來面對媒體；盧秀燕也說，有邀江一起接受訪問，但江一直在接電話，因此才會各自受訪。

盧秀燕表示，這是國民黨在基隆市初選民調風波後的第一個黨內民調結果，過程完全公平公正公開，對重建國人對國民黨的信心深具意義。她並感謝對手江啟臣，稱讚江學經歷俱佳，是國民黨的明日之星，會邀請江出任競選總幹事，一同為國民黨爭取勝選。

對於選戰，盧秀燕強調會與黨密切配合，第一步將向長輩、社團、組織等四處請益，聆聽在地的聲音，做為政見的參考。未來的選戰非常艱鉅，但她有信心，能在台中市民的支持下創造奇蹟。

江：會盡全力 助國民黨贏得選舉

江啟臣受訪時則說，尊重民調結果與黨提名機制。但對盧秀燕邀請擔任競選總幹事，他沒有正面回應，只說「位子不重要」，自己會盡全力把該做的事情做好，幫助國民黨贏得選舉。

江啟臣表示，自己最近勤跑基層、市場，聽取民眾聲音，就是希望台中市能改變，自己會做好該做的事情，不會讓民進黨得逞。

據了解，盧秀燕在民調拆封現場，就當面邀請江啟臣出任總幹事，但沒有得到江的回應。

據透露，由於盧、江兩人民調始終很接近，黨中央希望再觀察一段時間，盼盧、江差距可以拉開，明顯分出高低，以利提名，因此作業時間才會一直延宕，直到上個月確定以非正式初選的民調數據決定由誰出線，並於前兩天執行民調作業。