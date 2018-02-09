國發院賣地後 國民黨才開會討論

2018-02-09

北檢將釐清相關疑點

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國發院土地交易案，除鎖定國民黨原與買家元利建設議定價金四十二．五億元，最後只賣卅八．三億元，出現四．二億元價差的疑點外，針對國民黨賣地前有無召開中常會討論，相關疑點也將一併釐清。據悉，時任國民黨中常委的洪玉欽，曾在中常會上質疑，國發院土地賣掉才送中常會討論，與國民黨黨章規定不符。

中常委質疑違反黨章

二○○五年八月十七日，國民黨與元利簽議價備忘錄，談妥以四十二．五億元讓售國發院土地，但六天後的簽約日，國民黨竟再自降四．二億元求售，最後僅以卅八．三億元成交；而直到同月底的八月卅一日，國民黨才開中常會討論售地事宜。

該次中常會為馬英九接任黨主席後，首次由馬親自主持的會議，當天排定討論的第一案，即是國發院土地交易；與會中常委可分成兩派，支持馬賣地決策與反對或質疑決策的，包括侯彩鳳、洪玉欽等中常委，都曾在會中提出質疑。

侯彩鳳質疑該地在前主席連戰任內，就因售價太低而不願批示，要求馬應就售地案被質疑之處，提出合理解釋。黃昭順也在會中直指，要解決退休黨工及相關黨務支出，可發起捐款，至於永建國小校地問題，應由台北市政府解決，不能用黨產解決。

面對質疑，負責售地案的前行管會主委張哲琛強調，四十二．五億元已是市場上談到的最高賣價。馬英九也稱售地案在四月的中常會就議決，在他上任黨主席前，中常會就已定調出售，他身為黨主席不會逃避，會概括承受一切責任。

當天中常會上演支持與反對的兩派爭論，最後由馬英九親自裁示，宣示該交易的首期售地款十八億元，將提撥其中的五億元，當作國民黨第一波人力精實案的退休經費。從馬此番發言可合理推測，馬對實際售地金額及後續款項的用途，具最終的決定權。