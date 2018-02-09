黨產會：救國團曾每年26萬 給教部當私房錢

2018-02-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團長年與教育部關係良好，行政院黨產會調查發現，救國團二七○名團員當中，不乏有前教育部長毛高文、吳清基等高官，教育部軍訓處更從一九六○年至二○○四年之間，每年接受救國團廿六萬元「私房錢」金援，每逢農曆新春佳節前夕，便以紅包、年終獎金方式，發給軍訓處所有人員「吃紅」。

據了解，國民黨籍前教育部長毛高文、郭為藩、吳清基、前國防部長孫震、前僑委會委員長焦仁和等人皆為救國團團員。黨產會委員強調，救國團向來與教育部高官「你儂我儂」，監察院當年曾針對軍訓處收救國團紅包一事，糾正過教育部在案，因教育部軍訓處前後從救國團手中拿了一千多萬元金援，錢卻未依法繳入國庫。

黨產會委員表示，軍訓業務自一九六○年改成教育部軍訓處辦理，截至二○○四年七月為止，這四十四年來，軍訓處每年都接受救國團廿六萬元的補助。

二○○五年監察院報告顯示，此經費未循法定捐獻途徑、教育部會計程序辦理入帳，成為軍訓處處長自行支配使用，未受監督和稽核的帳外帳。行政院主計總處查帳也發現，教育部未辦理入帳，軍訓處人員自行將錢分掉。

「救國團昔日拿錢給教育部當私房錢！」委員表示，軍訓處把這筆錢當工作獎金、年節獎金，由處長批示後，以紅包方式當面發放，其他如春節值班紅包、有線電視費、報費、點心、年終歲末活動費用、生日蛋糕等支出，也會加以運用，雙方早在數十年前便建立「公私不分」關係，救國團理事長由卸任教育部長出任，「一點也不意外」。