監院：三國軍英雄館 國防部軍友社未簽建物租約

2018-02-09

〔記者鍾麗華、涂鉅旻／台北報導〕婦聯會遭黨產會認定為國民黨附隨組織，過去也收取「勞軍捐」的軍友社，曾被控長期賤租國防部土地、無償占用國軍英雄館。監察院調查後發現，台北、台中、高雄等三處的國軍英雄館，屬國有房地，但軍友社迄今卻未與國防部簽訂建物租賃契約。監院強調，為維護國有財產，國防部應儘速與軍友社簽約。

軍友社：正和國防部洽談租約

軍友社回應表示，目前正和國防部洽談此事，待行政程序完備後實施；軍友社強調，宜蘭、嘉義等國軍英雄館產權屬軍友社所有，其餘則與地方政府簽訂相關租賃契約。相關人士說，軍友社「該付的錢都一定會付」。

軍友社在台北、台中、高雄、花蓮、嘉義、台南、台東、澎湖、宜蘭設有九處英雄館，金門因規模較小，設置招待所。而其中台北、台中、高雄三處英雄館土地、建物皆為國防部所有，監委李月德、包宗和與江綺雯調查這三處英雄館使用情形，並於上月公佈調查報告。

調查指出，三處英雄館管理機關為國防部軍備局，依「國有財產法」規定，主管機關或管理機關應直接管理使用，在不違背原定用途條件及業務需要等情況下，得出租與特定對象經營使用。國防部稱因配合業務需要，三處英雄館出租軍友社，雙方已完成土地租賃契約訂立，但至今卻未簽訂建物租賃契約。

國防部：研擬訂立無償使用契約

國防部說明，三處英雄館重建，經費由軍友社籌措，而興建時為取得國軍土地使用權同意書，先以國防部為起造人申請建築執照，竣工後為符合規定，也提供國防部將建物登記為國有。因此，國防部為保障軍友社對英雄館使用權，研擬與軍友社訂立無償使用契約，故迄今尚未訂立建物租賃契約。

調查報告也指出，軍友社提供官兵、軍眷、榮民等住宿服務，至今未依照一般旅館業登記，國防部應積極輔導並督促軍友社，以保障所有住宿旅客安全及權益。