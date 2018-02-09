台灣旅行法 立委羅致政：外長若訪華府具實質意義

2018-02-09

〔記者蘇芳禾、呂伊萱／台北報導〕美國聯邦參議院外交關係委員會七日無異議通過「台灣旅行法」，鼓勵美台所有層級官員互訪，下一步將提交到參院全院進行表決。民進黨立委、民進黨國際部主任羅致政昨表示，這顯示美國國會長久以來友台力量很強，大家也意識到許多限制不合理，未來可能進一步向行政部門施壓，提升台美互訪層級。

美國會將施壓行政部門

外交部發言人李憲章說，這是美國會兩院兩黨議員對深化台美雙邊關係，以及強化兩國官員互動交流的堅定支持，外交部樂見美國行政部門近年持續不斷派遣各部會資深官員訪台，就包括商務投資、文化教育，及能源合作等各項重要議題與我交流，可見美行政部門及國會在推動雙邊實質互動方面，均有共同善意及努力。

羅致政表示，眾議院日前無異議通過「台灣旅行法」，參議院外交關係委員會也無異議通過，這顯示解禁議題是跨黨派、跨美國參、眾兩院的共識，表示友台勢力在美國國會力量強，大家也意識到很多對台限制並不合理，在參眾兩院後，未來有可能進一步向行政部門施壓，提升台美官員互訪層級。

羅致政說，比起正、副元首過境美國的象徵意義，如果未來台灣的外交部長、國防部長可以訪問華府，進行各種交流，就具有實質意義。正副元首部分要一步一步來，不要期待一步到位，先從高層官員的互訪開始。

羅致政也認為，未來中、美間的各種摩擦可能會增加，「讓台灣高層訪問」可能成為美中角力的籌碼，台灣要小心不要讓自己變籌碼。