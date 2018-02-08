國民黨誰挑戰林佳龍 民調明揭曉

2018-02-08

〔記者林良昇、何玉華、張菁雅、鄭鴻達／綜合報導〕今年底縣市長大選逐步逼近，國民黨在六都的提名佈局將由台中市揭開序幕，爭取提名的國民黨立委盧秀燕與江啟臣現正進行全民調的初選作業，據黨中央期程，結果預計在九日出爐，將決定由誰勝出代表國民黨參選，挑戰現任台中市長林佳龍。

國民黨已完成三階段共十縣市長參選人的提名作業，但重中之重的「六都」包含台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市，人選尚未確定，台中市則可望率先敲定提名人選。

盧、江在大台中市的廝殺屬「熱戰」；盧秀燕上月底稱，在十二份民調全面領先江啟臣，江陣營則認為江啟臣民調已升至誤差範圍，雙方勝負難料。預計九日結果出爐。

國民黨組發會主委李哲華表示，在結果底定後，台中市黨部將根據民調和協調的結果，召開委員會後，報請黨中央決定提名。

不過，在基隆市長初選民調出包後，基層對於全民調的公信力動搖，盧、江兩人都表示感到憂心，周刊昨更報導，國民黨曾向江啟臣岳父、前國策顧問劉盛良借款三千萬元「調頭寸」，黨中央與江啟臣岳父的金錢互動關係，讓正進行民調的台中市長提名起疑慮。

對此，江啟臣表示，對此事完全不知情；他也說，這是選舉奧步，企圖影響黨內民調，震災當前，他已停止所有選舉活動，請別再惡意政治操作。劉盛良表示，「黨是我們的大家庭」，平常就在付出，幫忙調一點錢是小事，與選舉完全無關，外界不要繪聲繪影。

盧秀燕對此事僅低調表示，不清楚、不評論。國民黨發言人洪孟楷也說，這都是純粹金錢信用借貸，且在調度之下馬上歸還，與任何選舉提名或參選毫無關係。

此外，國民黨中常會昨通過提名前移民署長謝立功角逐基隆市長；但已獲澎湖縣黨部推薦徵召的前縣長賴峰偉，則尚未獲黨中央提名。李哲華表示，澎湖縣選情特殊，縣長提名人選已經通過，希望連同鄉鎮市長、議員的部分，全體布局好再一起提名，對選情比較有利。