張志軍2014年訪台 曾爆激烈衝突

2018-02-08

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國國台辦主任張志軍即將離任，他在任內推動與我陸委會主委直接互訪，但在台灣反服貿的熱潮下訪台，引爆激烈衝突，在民進黨政府執政後全面凍結兩岸關係。

去年嗆聲「台獨盡頭就是統一」

張志軍在二○一三年三月接任國台辦主任後，因馬政府全面傾中，力推兩岸簽署服務貿易協議。張志軍也在當年十月的亞太經合會，與首度出席的陸委會主委王郁琦會面，約定兩岸事務首長的對談機制。

王郁琦隨於二○一四年二月受邀前往中國，然而立法院也在民進黨團主導下通過決議，要求王郁琦不應就「一個中國」、「一中框架」、「一國兩區」、「軍事互信機制」、「和平協議」或「階段性政治關係安排」等政治性議題，進行談判、簽署文件，或發表任何共同新聞稿或聲明。不過張志軍仍在工作會議，突然拋出兩岸和平協議和軍事互信機制，並拒絕在ＡＰＥＣ進行馬習會。

張志軍後於二○一四年六月受邀訪台，從機場到西子灣，均遭遇台灣民眾的強烈抵制，抗議人士甚至丟擲白漆命中其座車，因而取消後續行程，倉皇離台。

由於中國片面劃設M503航路之爭議，原定在二○一五年二月於金門舉行的「王張會」喊停；順延到夏立言接任陸委會主委後的五月才舉行，但我方抗議中國有意將台灣納入「國安法」，中國也威脅金門不得發展博弈業，雙方並無交集。第四次兩岸事務首長會議在十月於廣州舉辦，只為確認雙方有意在大選前促成馬習會就草草結束，自此再無下文。

蔡英文在二○一六年一月當選總統，中國隨即宣布與甘比亞恢復邦交，國台辦也同步關閉兩岸熱線。張志軍更在蔡英文就職後公開放話，只要台灣背離一中原則，台海就可能出大亂子，還將兩岸協商中斷的責任都推給蔡政府。

張志軍在二○一七年三月的人大台灣代表團會議上，再以極盡威嚇的語氣表示，台獨之路走到盡頭就是統一，引發我方強烈反感，也讓兩岸關係趨於凍結。