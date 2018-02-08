張志軍將卸任 我盼國台辦新人新政

2018-02-08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國台辦主任張志軍即將卸下職務，轉任全國人大代表，對於目前兩岸僵局，張志軍日前稱：「冬天來了，春天還會遠嗎？」我國陸委會主委張小月昨則以「萬物當春、幸福共好」回應，同時呼籲張志軍往後處理兩岸議題，能了解台灣人心聲，並和平穩定地溝通對話，別對我方打壓、迫害。

張小月籲對岸和平穩定溝通對話

張志軍五日參加中國台企聯新春聯誼會時表示，雖兩岸目前出現政治僵局，但他引用英國詩人雪萊（Percy Shelley）名言表示，「如果冬天來了，春天還會遠嗎？」「撥開雲霧，你會看到滿天的陽光」，兩岸關係未來一定是充滿滿天的陽光。

張小月昨受訪表示，兩岸關係面臨挑戰，但希望「萬物當春、幸福共好」；張小月也呼籲，張志軍未來若處理兩岸相關議題，希望其能了解台灣人民心聲，兩岸能和平穩定溝通對話，中國不要對台打壓、破壞。

國台辦副主任劉結一可望接任主任，我方官員表示，我方當然希望「新人新政」，能為兩岸關係帶來新氣象，但關鍵在於，兩岸互動應回歸「相向而行」的正軌，透過各管道溝通、對話化解分歧與爭議，並遵照過去兩岸已達成的協議，加以落實，我方並不預設任何立場。

不過，官員強調，中國片面啟動M503北向等爭議航路，不僅引發我國飛安、國安疑慮，更違反兩岸既有承諾衍生爭議，這都是有待解決的當務之急。

對於中國國台辦主任即將「張下劉上」，淡江大學陸研所副教授張五岳指出，劉結一將是有史以來首位具駐美背景與國際組織經驗的對台事務主導者，未來在國際組織中對台灣的打壓壓力「可能更大」。

董立文：中國對台政策轉趨強硬

張五岳分析，張志軍因年齡屆退，且過去五年兩岸關係歷經領導人會面的高峰，也發生台灣再度政黨輪替，但無論如何，中國對台工作沒有明顯成效，張志軍從一線退到二線也是必然。他說，即將出任中國全國政協主席、主管對台工作的汪洋日前在中共中央對台工作會議中表示，未來對台要堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對、遏制「台獨」，顯然認為中國過去五年的對台工作有所不足。

台灣智庫諮詢委員董立文也說，去年中共十九大後，兩岸關係一度緩和，但後來中國態度又更嚴厲，在張志軍的公開講話、王炳忠案與逕自啟用M503爭議航路等事情上，都顯示對台政策轉趨強硬，在在反映兩岸關係風險因素增加，情勢會更加嚴峻複雜，不容樂觀。