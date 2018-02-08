國發院降價售地 北檢查馬英九有無主導

2018-02-08

6天內突然減價4.2億 檢方取得關鍵議價備忘錄

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國發院土地交易案，取得當年國民黨行管會高層與買家元利建設所簽的「議價備忘錄」，懷疑行管會為達成當時新任黨主席馬英九提出的黨產處理時間表進度，才在談妥合約的六天內突然減價四．二億元；由於相關報價內容均有呈報中常會，由主席馬英九議決，北檢近日將全力釐清馬究竟有無主導降價售地一事。

黨魁握有資產處分決策權

國民黨為籌措黨工退休金經費，二○○五年四月十二日正式標售中興山莊土地共二萬三七五九坪，該案原有卅多家廠商領取招標單，後來卻五度流標，只有元利建設一家出價；同年八月十七日，國民黨與元利簽訂議價備忘錄，談妥以總價四十二．五億元讓售，但六天後的簽約日，國民黨竟又自降四．二億元，讓檢方懷疑其中有故意賤賣情形。

檢方目前已傳訊多名相關人士釐清交易過程，包括當初代表國民黨與元利建設蔡姓副總議價的行管會前高層鄭國禎，綜合相關證述，檢方發現國民黨或其黨營事業的名下資產，處分決策權都是掌握在黨主席手中，連戰擔任黨主席期間五度未簽售地公文，馬卻在就任不到一個月後，就讓該案降價到卅八．三億元成交，與國民黨最初預期的六十五億元賣價相比，價差高達廿六．七億元，不排除馬就是關鍵性決策角色。

據了解，元利當初是以土地變更後，須額外負擔九．四億元土地增值稅為由殺價，行管會考量該土地多次招標，只有元利建設有興趣，疑為避免談判破局，使馬主席提出的黨產處理時間表跳票，才會同意再降價四．二億元求售。

不排除再傳喚馬到庭說明

此外，時任行管會主委張哲琛曾上簽向馬英九報告，指該地經五次標售，僅元利建設一家出標，為因應國民黨當前財務需求，擬以總價四十二．五億元讓售，當時馬批示回覆「悉」，加上國民黨在馬上任後不久就召開中常會討論售地事宜，北檢認為馬全程掌握該交易的議價狀況，視案情發展，不排除再傳喚馬到庭說明。