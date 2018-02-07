加班換補休 增3個月內結清選項

2018-02-07

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法新規將在三月上路，勞動部法規委員會昨天討論施行細則內容。關於「加班換補休」怎麼設定結清時限？法規委員建議增設選項「三個月內結清」，勞動部近期將討論決定採哪項方案。

勞動部日前釋出施行細則內容，「加班換補休」結清年限提出兩方案，甲案為「參照特別休假所約定年度」，例如週年制、曆年制、教學單位學年度、事業單位會計年度或勞雇雙方約定年度期間最終一日做為補休期限；乙案為「一律以當年度十二月卅一日為最終補休期限」；但兩方案都引起外界批評，認為失去勞工在工作後獲得休息以舒緩疲勞的目的。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，經過法規委員會討論後，提出「三個月內結清」建議，由於乙案所指的當年度最終日結清，已有其概念在甲案中，乙案將不再考慮；甲案建議參照勞資雙方特休假約定年度，勞動部將在這兩個方案中再討論，盡快定案。

黃維琛說明，加班時數三個月上限不得超過一三八小時，明定是「連續三個月為一週期」；特休假遞延一年，若仍未休畢，折算回加班費，需採用原特休年度工資為計算基準。勞動部內部討論後會將決定加班換補休方案送給行政院核定，核定完成再由勞動部發布，預估可趕上三月一日勞基法新制上路時程。