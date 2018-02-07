鄭文燦：做市長要懂得花錢

2018-02-07

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕國民黨立委吳志揚前天接受電台專訪時指稱，「桃園市長鄭文燦對地方的經營，國民黨無人可望其項背」，引發黨內批判聲浪，吳志揚昨澄清是「反諷鄭文燦亂花錢、亂給資源」；鄭文燦昨表示，市長本來就是要懂得如何花錢，錢要花得對、花得好，讓建設增加、福利增加，讓市民有感，他三年任內的建設有目共睹，財政紀律也是六都第一。

花得對、花得好 讓市民有感

鄭文燦昨參加活動時表示，他任內兢兢業業，一天當三天用，任內蓋了十個國民運動中心、十個圖書館、超過廿個公托中心及親子館，也推動捷運、鐵路地下化及河川整治，包含最困難的污水下水道系統，八個系統同時推動，中壢地區系統也動工了。

對於桃園市的財政狀況，鄭文燦說，總預算從九百多億元成長到今年度的一一一三億元 ，但負債從二六○億元降為一五○億元，相較於台北市負債二千多億元，人均負債九萬元，桃園僅為七千元，不到台北的十分之一；桃園市減債能力是六都第一，財政情況、財政紀律也是六都最好的。

不過吳志揚昨發出新聞稿指出，鄭文燦的執政風格人盡皆知，標準的撒錢、綁樁、收割、剪綵，桃園升格後重大建設一點進展都沒有，航空城原地踏步，中央核定的鐵路高架化硬被變成地下化，使原本早能通車的期程至今遙遙無期；綠線捷運工程也因為變更設計，至今沒有實質動作。