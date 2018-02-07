爆「成全議長」說》 蕭淑麗怒斥吳敦義公然說謊

2018-02-07

〔記者王善嬿、林良昇／嘉市報導〕國民黨主席吳敦義前天透露，嘉義市議長蕭淑麗四年前曾找他，希望他請時任秘書長曾永權成全她當選議長；對此，蕭昨怒斥吳「身為黨主席公然說謊、扭曲事實」，表示當年她無條件禮讓陳以真才退選市長，由於前議長蔡貴絲已任三屆而另有人生規劃，她受多名議員前輩勸進，才投入議長選戰。

國民黨：回歸機制整合 勿親痛仇快

對此，國民黨發言人洪孟楷表示，在年底選戰之際，國民黨還是一貫認為應該回歸初衷，希望所有優質參選的人選，都能夠回歸黨的機制來做整合，避免親痛仇快，而任何分裂或是放話都不是支持者所樂見。

蕭淑麗日前宣布退出國民黨，將以無黨籍參選年底嘉義市長選舉，本月五日也缺席國民黨中央舉辦的嘉義市長參選人協調會，不料事後吳敦義爆出「成全說」，讓蕭淑麗相當氣憤。

「吳敦義主席這樣的說法，更加印證我退黨參選是正確的決定。」蕭淑麗昨天表示，三年多前退選市長後，原想沉潛一陣子，後因多名議員勸進轉戰議會並角逐議長，在跨黨派議員支持下當選。

蕭表示，原想用無黨籍參選議長，是國民黨市黨部拜託，她才以國民黨籍參選並幫忙保住議會江山，她在國民黨氣勢最低迷時勇於承擔，犧牲奉獻跟付出，很多黨員都看到，吳敦義身為黨主席，卻扭曲事實，以後還有誰願意為黨奉獻？

蕭淑麗本月二日宣布退出國民黨、參選市長；她會後受訪說，三年多前退選市長，沒有任何條件交換、職務交換，受到很大委屈，她對國民黨有情有義，國民黨對她卻沒有道義。