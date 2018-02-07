挺吳秉叡 蘇：跪下來扛都願意

2018-02-07

若黨中央徵召參選新北市 蘇未正面回應

〔記者彭琬馨／台北報導〕前行政院長蘇貞昌昨日表示，希望子弟兵吳秉叡是站在自己肩膀上，只要有機會讓吳出任新北市長，「我跪下來扛都願意」；但被問到若黨中央徵召他參選新北市，是否會婉拒？蘇貞昌並未把話說死，僅強調若能給吳秉叡機會，吳會做得很好，也相信黨中央會找這樣的人出來參選。

民進黨內苦覓新北市長強棒人選，有人主張老縣長蘇貞昌回鍋參選。蘇貞昌昨參觀新北市新莊區惠光導盲犬學校時，面對媒體數度追問，回應時不離吳秉叡，強調自己從政幾十年來，一直培養新人才，也很希望新北市能由吳秉叡出任市長、替大家服務。蘇強調，吳很努力跑新北，也是目前表態參選的人選裡民調最高的，希望大家能給吳機會、多多支持。

當被問到若最後黨中央決定徵召蘇參選新北市，蘇是否會婉拒？蘇表示，若能給吳秉叡機會，相信吳會做得很好，並未正面回應。

媒體也詢問黨主席蔡英文是否有接觸、詢問相關意見？蘇貞昌表示，「總統很忙」，她當選以來，一直沒機會面對面見面，他知道總統國事如麻，也當得很辛苦，因此全力支持、沒有打擾她。

蘇貞昌強調，希望吳秉叡是站在自己肩膀上，只要有機會讓他出任新北市長，他「跪下來扛都願意」；蘇強調，他對新北一直有很深的感情，也感謝新北市民對他這麼好，一直沒有忘記他，因此他才要替新北找出最好人才，希望新北市民給吳秉叡機會。