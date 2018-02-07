國民黨基市長人選喬定 謝立功出線

2018-02-07

宋瑋莉禮讓 否認有任何條件交換 否則願退出政壇

〔記者林良昇、林欣漢、盧賢秀／綜合報導〕國民黨昨針對基隆市長初選民調爭議進行協調，隨後宣布將提名前移民署長謝立功代表國民黨出戰基隆市長，初選對手、基隆市議長宋瑋莉退出，國民黨秘書長曾永權強調，初選結果仍是由宋瑋莉勝出，兩位都秉持「成功不必在我」的精神，共推謝立功參選。

先前退讓挺宋 張芳麗：無法接受

謝立功對宋瑋莉展現出的風度與大器感到敬佩，要讓國民黨在基隆重返執政；宋瑋莉也表態團結支持謝立功，她否認有任何的條件交換說，否則願退出政壇。但先前退選、轉而支持宋瑋莉的前議長張芳麗不滿地說：「無法接受，她（宋）不選就該讓我選！」還說早知如此，當初就不退讓了。

國民黨基隆市長初選原有宋瑋莉、謝立功及前駐紐西蘭代表介文汲三人參選，市黨部原宣布謝立功以不到一％的些微差距勝出，隨後發現民調公司誤植相關數據鬧出大烏龍，經重新計算後才確定由宋瑋莉勝出，但因過程引發爭議，導致提名作業暫緩，最後由黨中央出面協調。

國民黨中央縣市長提名小組昨邀請謝立功、宋瑋莉到黨中央交換意見，協調結果出爐，決定由謝立功出馬角逐；曾永權也在會後和謝、宋兩人共同現身，公布協調結果，展現大團結氛圍。

謝立功說，所有民調都在公平公正公開下完成作業，他對宋瑋莉為基隆的付出持高度肯定，若外界有對於他之前的言語有不當的錯誤解讀，鄭重表示歉意。

宋瑋莉強調，她身兼基市黨部主委，在初選登記前已經請假，但對於民調公司疏失引起的紛擾，她還是要擔當起責任，顧全大局是最優先的考量，力挺謝立功是她日後要做的工作。

前基隆市議長張芳麗先前也想投入藍營基隆市長黨內初選，她為了黨內和諧退出，轉而支持宋瑋莉；張芳麗昨得知謝立功參選，她大表不滿地說：「無法接受，她（宋）不選就該讓我選！」張芳麗說，宋瑋莉從去年底就猶豫要不要選，初選以來也看不到她有「想要拚到底」的決心，既然不想選就應早講，無法接受這樣的結果。