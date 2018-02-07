《焦點評論》所謂的銳實力

2018-02-07

記者鄒景雯／特稿

敏感一點的國人，會在昨天的國內報紙看到半版的廣告，斗大的紅字寫著：「我要回家！我要過年！我要與家人團圓！」仔細一瞧，署名的，全是在中國的「台企聯」會長與幹部，原來是針對台灣政府日前暫緩中國東方與廈門航空的加班機而來。

這些到對岸去經商的台灣人，加入中國國台辦的統戰組織，公然奉王毅、陳雲林、李炳才為「領導」，每每在關鍵時刻，就要接受指令，出面指摘母國的不是，這樣的模式，最早的顯例是，二○○五年總統大選前夕奇美創辦人許文龍「台灣、大陸同屬一個中國」的退休感言。

十多年來，這類「人在屋簷下不得不低頭」的案例層出不窮，現在美國的民主基金會給了它一個專有名詞，叫做「銳實力（sharp power）」，用以與「軟實力（soft power）」做區別，指的是一些極權國家威脅和操縱外國的能力。這次台企聯的演出，正是銳實力的充分實踐。

台企聯的這些台商會長，早在一月十八日我民航局宣布暫緩核准航班當天，就已經零時差承旨辦事，那時是以受訪的方式，透過台灣報紙訴求：政府把台商當成籌碼。這個調子，一路下來，好似是擺在中國執意開通M503航路側邊的一個揚聲器。直到現在刊登廣告的內容，台幹與台生真的回不了家嗎？如果知道台企聯有成員私下向陸委會、海基會打招呼，承認是國台辦要求的，他們實在沒辦法，就明白這唱的究竟是哪一齣了。

中國這樣的國家，像操縱布偶般影響的，又何止是台商而已，所謂的「銳實力」已經橫掃台灣演藝界好多年，過去講「內地」，黃安檢舉台獨，都不若現在當事人要直接反台獨來得更「驗明正身」；在市場導向下，台灣的大牌必須到對岸去，才容易淘得到金，搞到此地經常看不到明星，台灣觀眾不也老早內化，習慣得很？

甚至，這種「銳實力」不單在中國發威，也進入到台灣本土，在潛移默化之中。一些中國旅客慕名而來的必遊書店，眼尖的讀者，會發現他們的書架分類，「中國史」有好一大區，真是以客為尊，然而台灣人在台灣卻找不到「台灣史」放在哪裡，好不容易逐冊搜尋，有些放在中國史項下，有些則歸類到政治領域，此等「用心良苦」，難怪連歐美大國都要對中國此等思想征服，急拉警報。

一則廣告，凸顯的是：台灣，站在「銳實力」的第一線，每天都是短兵相接的遭遇戰，而我們的對策是什麼？大家又該如何看待繳械的台灣人？這是一個需要全民共商的課題。