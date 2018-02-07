助台商返台？ 中國竟放任哄抬機票

2018-02-07

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國片面啟用M503航路爭議未解，中國的東方航空與廈門航空取消一七六班兩岸春節加班機，但今年兩岸春節運量整體而言，仍比去年多；不過，民航業者卻發現，我國籍航空票價變動不大，然而中國的航空公司票價卻不合理飆漲，與我票價甚至差了一倍，「中國宣稱要協助台商返鄉，卻放任航空公司哄抬機票，根本是口惠實不至。」

業者指出，平時由於台籍航空公司服務好，票價較貴，中國籍航空公司較便宜；但我國籍航空票價都受到民航局嚴格管制，反而是中國籍航空公司未受節制，目前市場上炒作的都是對岸航班，中國刻意放任業者哄抬，意在藉此打擊台灣政府。

業者︰助台商是假 打擊台灣政府才是真

根據民航局規定，國籍業者正班機與加班機票價，上海航線不得超過一萬五千元，北京航線不得超過一萬七千元；至於紅眼加班機，上海航線為一萬三千八百元以下、北京航線為一萬七千元。

業者表示，不過中國籍航空公司在這段期間賣出上海到台北的票價，國航約二萬八千元、東航與南航約三萬元；至於南京到台北的機票，東航約二萬六千元；而杭州到台北機票，廈航為二萬二千元、國航為三萬元。若以上海航線來看，中國票價已漲到比台灣航空公司高出一倍。

該名人士解釋，今年兩岸春節加班機共四一八班，加上定期航班每週約五八六班 ，春節期間總共高達一千零四航班，整體運量比去年還多；而且扣除掉停飛的一七六班加班機，其實今年核准對岸航空公司的加班機為三一三班，僅比去年少一班。不過，他也坦承，仍有局部不均的情況。

業者說，到目前為止，受到東航與廈航影響的八個航點，包括上海、無錫、南京、合肥、杭州、廈門、福州和長沙，都還訂得到機票，就連比較吃緊的合肥、無錫也還有座位，所以中國業者根本是蓄意炒作。

知情人士表示，不僅八個航點還有機票，若以「小三通」方式返台，目前金門、廈門間船班，訂票率也僅二成左右；金門到泉州間，甚至還出現只有個位數的訂位，情況並不如預期。若真有幾萬名台商無法返台，現在小三通的船班應該都訂得差不多了，不會這樣「冷清」。