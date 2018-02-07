不容「諮委」恫嚇監委 張博雅不續聘陳長文

2018-02-07

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟揚言要辦馬、扁案的「恐龍法官」，前總統馬英九、律師陳長文發起「反妨害司法公投聯盟」反制。陳師孟昨在監察院談話會上，要求監察院長張博雅對陳長文擔任監院諮詢委員一職做出處理，張博雅當場承諾，在陳長文七月底任期結束後就不再續聘。

陳師孟指不適任 張承諾處理

陳師孟受訪表示，他對陳長文提出的公投案沒有意見，但不該有監院諮詢委員恫嚇監委的情況發生，這很不得體，陳長文已不適任；張博雅也答應不再續聘陳，並表示七月聘任新的諮詢委員時，會參考監委提出的人選建議。

昨天的談話會是新任監委上任後，首度召開，會議氣氛融洽。陳師孟說，監察院規定，調查案件內容不能外洩，但監委處理的案件都是既成事實，不必擔心調查對象會串供、湮滅證據、逃亡，「這麼在意保密的用意何在？」

陳師孟表示，他對外表示想辦馬案與扁案的「恐龍法官」，反而就有法界人士私底下提供他資料，如果法界人士不知道他將鎖定這些案件，這些資料他就拿不到。陳強調，他最怕潛規則，潛規則讓遊戲規則變得很模糊，雖有法律條文，卻可以照不同的需要解釋；若監院沒有明確規範，他可能一下就違反監委自律規範了，兩年半任期就什麼事都做不了。

陳師孟也提到，監院規定監委不能為政黨或政治團體做宣傳政治主張，但如果有政黨主張正名、制憲、入聯，他去演講時提到這些內容是否幫政黨宣傳？監院應規範的是「不能利用職權或動用公共資源宣傳政治主張」。對此，監院表示將召開紀律委員會與法規會討論。