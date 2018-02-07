蹺班召妓 法官朱樑停職送監院

2018-02-07

〔記者項程鎮、張瑞楨／綜合報導〕台中高分院法官朱樑和同庭法官曾謀貴遭檢舉，曾與選舉訴訟當事人「眉來眼去」，特偵組和司法院追查後查出案外案；朱樑不假外出召妓，曾謀貴交往複雜、與當事人不當接觸，司法院人事審議委員會認為兩人違規情節重大，昨天決議將朱、曾兩人移送監察院處理，朱被司法院停職，曾則已退休。

未來如監院通過兩法官彈劾案，將移送司法院職務法庭處理，朱最重可被處以免除法官職務和剝奪公務員任用資格；曾雖已退休，但根據新修公懲法規定，仍可能被剝奪退休金。

台中高分院行政庭長江德千說，兩人的風紀案皆由司法院的人事審議委員會議處，台中高分院並無相關資料，無法對此發言。民事庭法官朱樑至昨天傍晚為止未發表意見，也沒有透過台中高分院做出回應。

朱樑已坦承蹺班召妓，但自認情節並不嚴重。據了解，朱召妓方式有兩種，一種是直接到賓館，請賓館人員介紹小姐和他性交易，另種方式是直接帶小姐上賓館；朱是司法院長許宗力的台大法律系同學，司法官訓練所第十六期結業，一般認為司法院對朱開鍘，彰顯司改和除弊決心。

已退休的曾謀貴司訓所十三期結業，曾在二○○六年間與檢察官魏克仁一起接受毒犯招待進出酒家，被人審會記過兩次，本次是第二次被移送審議；這次曾在退休前擔任某案件陪席法官，其中一方當事人是他朋友，曾卻在案件辯論終結宣判前，與這名友人不當接觸，雖未查獲金錢往來，仍屬重大違規，許宗力已要求政風嚴查並嚴正處理。

據了解，本案起源是民眾在二○一四、二○一五年間，各向特偵組和司法院檢舉朱樑、曾謀貴瀆職，指兩人處理選舉訴訟不公，與當事人「眉來眼去」，特偵組和司法院各自發動偵查和行政調查，查到二○一七年，仍無法查出兩人涉及刑事犯罪的證據，反而發現朱蹺班嫖妓，曾交往複雜、且與當事人不當接觸，因此改以風紀案處理。