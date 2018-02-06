赴日破冰》李翔宙：不只美日 歐洲也要想辦法去

2018-02-06

〔記者羅添斌／台北報導〕退輔會主委李翔宙去年十二月赴日訪問，洽談兩國退伍軍人交流機制，李翔宙昨證實表示，不僅是美日國家，歐洲國家或過去沒有去過的國家，都要想辦法去拜訪。

日盼有常態性交流

李翔宙表示，日本對於我國退伍軍人制度極感興趣，殷切期盼能有制度性常態性的交流，很樂意進行非政府組織的管道，常態性交流能夠互相學習觀摩，對退撫組織制度發展更好的突破後續推動。

他說，退輔會在全世界有四十三個榮光會組織，都是由僑居國外的退伍軍人自願組成，對於國內推動退伍權益、退伍軍人後續輔導就學、就醫、就養相當的助力，對四十三個榮光會員組織，每一年去檢討有多少值得推動，按逐次逐年推動，他說，不僅亞洲、美洲，歐洲國家或其他沒有去過的國家，都會來強化。

媒體追問李翔宙是否代表總統蔡英文捎消息給日方？李翔宙說，退輔會跟國際間退伍軍人組織交流，沒有針對性，是從彼此制度交流及很多作為上不同觀點及看法，加強深化。

李翔宙此行赴日拜訪以自衛隊退伍高官組成的「隊友會」，「隊友會」總會就設在防衛省內，對於此行是否有接觸日本官方？李翔宙語帶保留說，推動退撫制度交流過程中，希望以不影響對方後續工作發展為主，基本上採取低調姿態推動，所有作為都是透過非官方組織來推動，「基本上」不會接觸官方。