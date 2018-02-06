2018-02-06

記者鄒景雯／特稿

馬英九在任八年期間，被稱為「國師」的陳長文，宣稱要綁年底的選舉，發起「反妨害司法公正公投」，馬英九本人已經首肯領銜，理由是：希望還台灣司法界一個純淨的偵審空間。這兩名威權時代相當典型的黨國權貴，之所以一搭一唱，他們的葫蘆裡究竟在賣什麼藥？

有關馬英九動向之突兀，事實上在國民黨內竊竊私語已有相當時間，由於內容脫離現實很遠，太「爆笑」，聽聞者少有人願意當真，但是隨著時間的推移，圍繞著馬英九的這幫人動作愈來愈大，這些說法也愈來愈有模有樣。

為什麼要組成「反妨害司法公投聯盟」發起公投？表面上的理由是衝著監委陳師孟而來，因為陳師孟公開倡言要專門調查「辦綠不辦藍的法官」；骨子裡的動機則是對於馬英九司法案件恐怕遭到起訴的不安，至少在處理三中黨產過程被高級黨工錄音，馬英九完全沒有防備，他也不敢想像還有多少東西落在檢調手裡，於是自衛性地採取一系列「自救」行動，這只是其再度玩弄歷史的一小步。

之所以稱之玩弄，例如這幫子人過去反對總統直選，後來靠著直選取得最高權位；再如其所任命的檢察總長介入政爭，並涉及對總統洩密而去職判刑，現在搖身一變要捍衛司法不受政治干擾；又如他們一路以來把公投視為洪水猛獸，如今卻要操作公投成為政治武器。

以上都還是小打小鬧，這些總是站在民主對立面的頑抗逆流，以為人民健忘，可以繼續反一套、做一套，成就權力才是最佳的保護傘。前不久，一位國民黨元老就在餐會上當桌表示：「馬英九想選二○二○！」提到這，不要笑，他們是認真的。

他們，據稱受到蔡英文總統支持度與滿意度都不高的「鼓舞」，認為馬英九卸任當時發下的豪語：「未來大家會懷念我」，即將應驗；同時，放眼國民黨，「吳敦義顯然不行」，朱立倫自認在初選全民調會勝過吳敦義，「兩人各懷鬼胎」，因此不如藉著今年地方選舉「旋風再起」。由馬英九領銜的公投提案，正是其對選情投出的「深水炸彈」。這就是「馬英九們」葫蘆裡賣的藥。

何以台灣的政治發展到今天，藍綠兩黨可以互有「扁維拉」、「馬維拉」？好久出不了一個可以讓大家對政治仍有敬意的人物？又有哪個政黨能給答案呢？