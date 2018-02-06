馬英九領銜 推「反妨害司法公投」

2018-02-06

〔記者林良昇／台北報導〕律師陳長文昨透過前總統府副秘書長羅智強對外宣布，將擔任「反妨害司法公投聯盟」召集人，擬推動「反妨害司法公正公投」，由前總統馬英九領銜，連署力拚年底前成案，併入今年底縣市長選舉，劍指揚言要打「恐龍法官」的新科監委陳師孟。

陳長文昨宣布，成立「反妨害司法公投聯盟」並擔任召集人，由羅智強擔任執行長，推動「反妨害司法公正公投」，陳長文希望力拚年底前成案，以併入今年縣市長選舉。在陳長文力邀下，馬英九也允諾領銜連署反妨害司法公正公投。

衝著陳師孟 陳長文力拚年底前成案

陳長文表示，陳師孟恐嚇司法機關，顯示台灣的法治與司法獨立已危如累卵，加上二○一三年的司法關說風暴，在刑法增訂妨害司法公正罪，實有其迫切與必要，但民進黨居多數的立法院已不可期待，只有訴諸公投，以直接的民意，並配合今年年底的縣市長選舉，捍衛法治。

陳長文說，本次反妨害司法公正公投主文為：「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」

陳長文強調，若要合併年底大選，舉行反妨害司法公正公投，要分二階段分別提出一八八○份、廿八萬二千份連署書，時程相當倉促，但會全力以赴，希望全民都能支持此一公投提案，讓台灣的司法能有純淨判案、不受政治力干擾的空間。

馬辦：認同司法應公正獨立 參加連署

對於「領銜」推動公投，馬英九辦公室昨表示，陳長文日前曾致電馬前總統，表示將成立「反妨害司法公投聯盟」，推動制定「妨害司法公正罪」，邀請參加連署。

馬辦表示，馬前總統一向認同陳長文所主張台灣司法應公正獨立、不受政治力干擾的立場，同意參加連署，以敦促法務部儘速落實去年蔡英文總統主持的司法改革國是會議的結論，提出相關法律修正案送立法院審議。陳考慮馬前總統卸任元首的身分，將馬的連署安排至領銜的位置，馬尊重並感謝美意，也希望公投能還台灣司法界一個純淨的偵審空間。