民進黨首見二人競逐 劉曉玫、許傳盛爭取花縣長提名

2018-02-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨「艱困選區」花蓮縣，破天荒首度有二人爭取參選花蓮縣長。除了花蓮縣議員劉曉玫昨正式表態爭取提名，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛也已布局多時，民進黨花縣黨部主委江淑君說，將循黨內「先協調、後初選」模式挑出最佳候選人。

民進黨部將先協調

國民黨上週已提名縣長傅崐萁夫人、立委徐榛蔚「接棒」花蓮縣長；總統蔡英文月前到花蓮座談時，針對黨員盼立委蕭美琴參選的建議，蔡英文說尊重蕭意願，也誇獎「戰將」劉曉玫議會表現。蕭美琴則多次表明「會遵守承諾做完立委任期」。

四十五歲的劉曉玫擔任四屆花蓮縣議員，問政形象犀利、勇於揭弊。劉曉玫說，她選擇一條難走的路，在民進黨花蓮艱困時即投入政治服務，這回她決定「不走舒適路」再戰一場，希望自己的參選，讓花蓮成為「理想、公平、正義」的花蓮，改變「家天下」情況。

五十三歲許傳盛是花蓮縣鳳林的客家子弟，擔任過高雄市政府社會、觀光局長，具有二十多年行政歷練，前年回到故鄉花蓮。許傳盛說，回鄉後把握分秒走遍花蓮各鄉鎮，與各級首長民代合作解決地方問題，他有百分百把握，能團結黨內同志與友好進步力量，在年底打出一場新思維選戰。

地方人士指出，許傳盛是高雄市長陳菊的子弟兵，被歸類為新潮流系；劉曉玫則和前行政院長游錫堃、台中市長林佳龍友好，被視為正國會系統。