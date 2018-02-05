民進黨首見二人競逐 劉曉玫、許傳盛爭取花縣長提名

2018-02-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨「艱困選區」花蓮縣，破天荒首度有二人爭取參選花蓮縣長。除了花蓮縣議員劉曉玫昨正式表態爭取提名，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛也已布局多時，民進黨花縣黨部主委江淑君說，將循黨內「先協調、後初選」模式挑出最佳候選人。

民進黨部將先協調

國民黨上週已提名縣長傅崐萁夫人、立委徐榛蔚「接棒」花蓮縣長；總統蔡英文月前到花蓮座談時，針對黨員盼立委蕭美琴參選的建議，蔡英文說尊重蕭意願，也誇獎「戰將」劉曉玫議會表現。蕭美琴則多次表明「會遵守承諾做完立委任期」。

四十五歲的劉曉玫擔任四屆花蓮縣議員，問政形象犀利、勇於揭弊。劉曉玫說，她選擇一條難走的路，在民進黨花蓮艱困時即投入政治服務，這回她決定「不走舒適路」再戰一場，希望自己的參選，讓花蓮成為「理想、公平、正義」的花蓮，改變「家天下」情況。

五十三歲許傳盛是花蓮縣鳳林的客家子弟，擔任過高雄市政府社會、觀光局長，具有二十多年行政歷練，前年回到故鄉花蓮。許傳盛說，回鄉後把握分秒走遍花蓮各鄉鎮，與各級首長民代合作解決地方問題，他有百分百把握，能團結黨內同志與友好進步力量，在年底打出一場新思維選戰。

地方人士指出，許傳盛是高雄市長陳菊的子弟兵，被歸類為新潮流系；劉曉玫則和前行政院長游錫堃、台中市長林佳龍友好，被視為正國會系統。

  • 行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛也有意爭取民進黨花蓮縣長的提名。（記者王錦義攝）

    行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛也有意爭取民進黨花蓮縣長的提名。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣議員劉曉玫接受媒體詢問，正式表態爭取民進黨花蓮縣長黨內徵召提名。（記者王錦義攝）

    花蓮縣議員劉曉玫接受媒體詢問，正式表態爭取民進黨花蓮縣長黨內徵召提名。（記者王錦義攝）

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