出戰雲花 國民黨內促張麗善徐榛蔚辭不分區

2018-02-05

二年多前已切結參選承諾 若不辭立委 侵害遞補人選權益

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨不分區政治組立委張麗善、徐榛蔚已經獲得中常會通過提名參選雲林縣與花蓮縣長，兩人是否應依二年多前切結的參選承諾，請辭不分區立委，改由名單排序在後的不分區候選人遞補，已在黨內形成兩股意見角力，黨魁吳敦義近期可望做出裁斷。

據透露，國民黨上個月中常會通過直轄市、縣市長選舉第二梯次提名名單後，運作力保張麗善、徐榛蔚不分區立委身分的中常委當場發難，要求黨中央不要取消張、徐兩人資格，吳敦義當下未做裁示，只說要再研究相關規定。

黨內人士指出，第九屆不分區政治組立委如果參選二○一八直轄市、縣市長選舉，必須辭去立委身分，這是前主席朱立倫任內訂下的規定，也列在四位不分區立委簽署的承諾書中，如果不執行，等於侵害到其他不分區候選人的權益。依照排名順序，遞補的不分區候選人新北市教育局長林奕華、中央委員童惠珍等人。

據了解，張、徐兩人都不希望放棄立委資格，所持理由就是少數中常委的主張，保留立委資源，比較好打選戰。但較多數中常委認為，張、徐應該在正式通過提名當天就辭去立委身分，另外兩位不分區政治組立委黃昭順、吳志揚未來無論被徵召或提名，都應比照辦理。

張、徐：保留立委好打選戰

黨中央提名協調小組本週將處理桃園市長提名問題，商議採取何種機制產生人選，不論最後決定辦理初選或徵召，內部民調最高的吳志揚都必須表態，吳敦義也將就是否要求吳志揚接受徵召或參加初選，做出決斷。據了解，傾向不選的吳志揚已陷入天人交戰，而根據當初簽署的切結書，如果黨中央要求投入選舉，吳志揚就沒有拒絕的權利。

至於一旦吳志揚參選並放棄不分區資格，依照國民黨不分區名單排序，理論上將由第一順位的副主席兼秘書長曾永權遞補，但黨內一般認為，曾永權應會放棄，由次一順位的前黃復興黨部書記長胡筑生遞補。