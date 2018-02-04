洪耀福：年底再讓國民黨輸一次

2018-02-04

「反改革力量才會死心，共產黨失去操作空間」

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨政府推動各種改革引發正反評價，民進黨秘書長洪耀福昨表示，反改革者不滿、支持者則認為改革幅度不夠，這是民調低迷主因。洪認為，今年地方選舉的意義是要讓反改革的保守力量死心，讓國民黨再輸一次；在兩岸問題上，如果讓共產黨覺得國民黨有復辟可能，對方會覺得台灣社會有操作空間，也會讓保守反改革力量認為有復辟機會。

洪耀福指出，台灣社會反改革的保守力量還是很強大，國民黨基礎並未因為二○一六敗選而潰敗。因此，二○一八年地方選戰，最重要的意義是怎樣讓反改革保守力量死心，要讓國民黨再輸一次，反改革力量才會死心。

他說，兩岸問題也一樣，如果讓共產黨覺得國民黨有復辟可能，對方就會覺得台灣社會有操作空間，也覺得這些保守反改革還有復辟機會；要讓他們徹底死心，台灣才能真正建立長治久安，兩岸關係也才可能有新的局面。民進黨應該要用這種長久戰略來看今年選戰，要讓人民知道這場選舉的歷史意義。

坊間一直傳出，台北市長柯文哲可能會在二○二○年挑戰民進黨總統大位，洪耀福直言，二○二○年民進黨主要對手還是國民黨，柯文哲對二○二○年影響不大，民進黨是否跟柯文哲合作，不是從二○二○年角度來思考，而是從全國的局面來思考「怎麼讓反改革的力量、聲音死心」。

至於總統蔡英文民調低迷，洪認為，民進黨長期針對蔡英文的執政作民調，滿意度確實偏低，因為被改革的人一定有意見，覺得不滿；對民進黨支持者而言，也覺得改革速度太慢，洪認為商鞅變法也是這樣。