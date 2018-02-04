縣市長提名 過年前國民黨還有一波

2018-02-04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨已經完成兩波縣市長選舉提名，將趕在本週三、農曆過年前最後一次的中常會，通過澎湖縣長提名人選賴峰偉，而且不排除加碼一併通過因為民調烏龍風波造成延宕的基隆市長提名。

除澎湖賴峰偉 不排除加碼基隆市長

國民黨基隆市提名能否搞定，關鍵就在於民調第二的參選人謝立功的態度，以及能否化解民調第一的宋瑋莉「奇檬子」問題。據了解，雖然先前有媒體報導條件交換說，是讓宋瑋莉日前聲明「一切回歸黨內機制」的原因，也避免再讓外界做文章，但宋更在意的是「還原事實讓真相大白」。

據指出，謝立功於民調翻盤落敗後，不但到市黨部抗議，還質疑民調過程疑點重重，還說出「數字不可怕，操作數字的人才可怕」，讓請假參選的市黨部主委宋瑋莉十分感冒，覺得對自己與黨部都傷害很深。

據指出，只要黨內居間協調人士說服謝立功公開表態，收回「操作數字」之說，並承認市黨部所做民調是真的，宋瑋莉就能消氣，而且宋確實有「第一名可以讓給第二名」的氣度。

在澎湖縣部分，黨內人士指出，原本預定上週三就要通過提名，地方建議提名賴峰偉，一方面基於民調最高，同時考量賴的黨性很好，未曾違紀參選，還曾經與民進黨籍現任縣長陳光復競爭並贏得勝選，過去主政澎湖八年的政績也可與陳光復施政作對比。