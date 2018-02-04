不信民調 吳敦義：不然要相信黨主席？

2018-02-04

挽回初選民調公信力 國民黨採取補強機制

〔記者魏瑾筠、施曉光／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨到桃園市八德區參加小組長授證儀式，針對基隆市、新北市、嘉義市都有參選人表態不相信黨內初選民調，吳敦義駁斥，那要相信什麼呢？相信國民黨主席嗎？還反問：「你會全部都心悅誠服嗎？不可能的事啊！」

除了吳敦義昨日出面信心喊話外，國民黨組發會也已經邀請民調專家檢討，採取補強機制，希望藉此挽回黨內對初選民調的信心。

黃敏惠「巧合」宣布參選 吳稱事先不知情

吳敦義昨天直言，只有「全民調」最合理，並指民進黨採取「全民調」也有爭執，像是高雄「爭到見骨」，已有劉世芳宣布退選，台南五、六個競爭也是「殺得不得了」，反倒新北市還不知道找誰；他坦言，藍綠兩黨都一樣，認為有希望的選區就會出現多人角逐，艱困選區就望而卻步，「這就是人性，我很清楚人性，沒什麼意外。」

吳敦義強調，他身為黨主席也不可能決定或網羅誰參選，並稱此舉一定會遭受批評，「這還是個民主的政黨嗎？」只有透過公平公正公開的「全民調」推舉出來的人選，大家比較沒有挑剔及怨言。

對於國民黨基隆市長黨內初選民調出現大烏龍，吳敦義再次解釋，只是因為民調公司將數據填錯，目前還在協調提名人選，希望能在農曆年前搞定。

至於嘉義市議長蕭淑麗二日突然宣布脫黨參選，並指控上月廿七日吳敦義到嘉義市舉行小組長授證時，前市長黃敏惠竟「巧合」宣布參選，吳敦義對此喊冤「事先不知情，剛到場黃敏惠就在台上致詞，不可能當場制止她」，對於蕭淑麗突然脫黨感到「很訝異」；對於桃園市長選情，吳敦義則是苦笑，連說三次「很艱困」。

據了解，受到基隆市民調風波影響，本週內將執行的台中市長選舉民調作業，國民黨組發會一改過去參選人協商簽字後直接交付民調公司執行民調，特別先於二日邀請盧秀燕、江啟臣雙方召開「辦理民調作業說明」，由該黨「中央民意諮詢小組」與組發會人員向雙方說明執行細節，以防日後再掀風波。

組發會主委李哲華強調，國民黨歷來初選民調都是充分相信民調公司，不介入作業過程，如果黨部能把手腳伸進民調及統計過程，怎麼可能還會發生基隆市的烏龍風波？