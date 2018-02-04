婦聯會302億土銀存款已被凍結

2018-02-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕行政院黨產會二月一日認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結其財產三八四億元，未經許可禁止處分。婦聯會主委雷倩昨表示，黨產會第一個通知凍結處分的是有三○二億元存款的土銀帳戶。

雷倩：婦聯會已如圍城

雷倩昨天在臉書上表示，去年八、九月起，在前主委辜嚴倬雲的同意授權下，婦聯會已陸續將到期的定存轉到土銀，等到簽署行政契約後可易於轉帳；但後來帳戶每有金錢進出，黨產會或內政部都會詢問原因。她形容，婦聯會早就如一座圍城，被政府密切監控。

雷倩透露，已經收到黨產會的通知，黨產會第一個通知處分的就是這個有三○二億存款的土銀帳戶。

雷倩也在臉書上提到，婦聯會對於黨產會接下來的作為，特別是調查期間的法律風險，持有各種疑問、擔心，加上日前政論節目對於婦聯會的批判，更讓許多人心情低落。

在黨產會確定開鍘後，二月一日當天婦聯會也舉行臨時常委會。雷倩當時受訪時指出，常委會已進入看守狀態，財務雖遭到凍結，但會務維持正常運作。此外，員工相關的法律保障，已委請律師協助處理；至於未來對應黨產會部分，也已經請律師準備訴狀，進入備戰，將循法律途徑處理。

婦聯會預計最快於農曆年後改選常委會，落實會內自主，雷倩也強調不會參選。