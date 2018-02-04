台灣亞洲交流基金會董座 蕭新煌呼聲高

2018-02-04

〔記者李欣芳／台北報導〕為協助政府推動新南向政策，台灣亞洲交流基金會正在申設成立，最快將在三月掛牌運作。據悉，台灣亞洲交流基金會的董事長人選以總統府資政蕭新煌呼聲最高。

新南向智庫 最快三月掛牌

台灣亞洲交流基金會為政府推動新南向政策的智庫，預算由外交部編列，由於仍須經過召開董事會等程序，蕭新煌昨低調表示，他還未被徵詢，等召開董事會再說。

蕭新煌去年曾擔任玉山論壇發言人。他說，就他個人觀察，台灣亞洲交流基金會未來要做政府沒做的，必須有所分工，目前行政院有新南向工作小組，推動區域農業發展等五大旗艦計畫；台灣亞洲交流基金會未來則可推動智庫、ＮＧＯ與青年領袖這三大領域的交流。

蕭新煌認為，這個基金會不能只做智庫之間的交流，以青年領袖的交流為例，過去有些學校嘗試做這樣的努力，未來可到東南亞各國推動青年領袖交流，彼此發展成夥伴關係。

去年十月十一日，蔡總統出席首屆玉山論壇開幕式，宣布將成立台灣亞洲交流基金會，做為凝聚民間社會新南向能量，建立台灣與周邊區域、國家及社會合作與夥伴關係網絡的重要平台。

基金會籌備處昨指出，由民間發起、政府支持的台灣亞洲交流基金會，預計在今年春季正式掛牌。籌備處負責人楊昊受訪表示，基金會預定三、四月之間掛牌運作。

這個基金會未來將聚焦於東南亞、南亞與紐澳等區域，除了扮演先導型智庫角色，促成台灣與相關國家及區域智庫、學術社群與政策社群的對話及合作，同時也將持續凝聚國內外民間社會在跨國夥伴關係連結方面的努力，持續深耕台灣與周邊區域的鏈結。

基金會未來也將針對區域共同體發展的核心議題、民間社會與非政府組織、青年領袖、智庫網絡等特定領域及機構，建立合作關係。