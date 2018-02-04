國安會新南向小組 傅棟成任執行長

2018-02-04

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府正積極推動新南向政策，據透露，由總統府國安會成立的「新南向政策專案小組」，由國安會秘書長嚴德發擔任小組召集人，在國安會職司兩岸與新南向政策的國安會諮委傅棟成擔任小組的執行長。新南向政策專案小組主要是進行新南向政策的戰略規劃，做為蔡英文總統的幕僚單位，提供戰略方向建議供總統做決策。

國安會的新南向政策專案小組，與行政院經貿談判辦公室已正式運作的「新南向工作小組」，彼此扮演分工、互補的角色。行政院的新南向工作小組由政務委員鄧振中擔任小組召集人，執行長則是經濟部國貿局局長楊珍妮，小組主要是負責實際執行工作，要整合跨部會的資源與力量，強化新南向政策的執行力。

去年十二月廿六日，蔡總統召開「對外經貿戰略會談」，指示行政院經貿辦要進一步強化執行能量，成立新南向工作小組，和國安會的新南向政策專案小組相互配合，深化並落實新南向政策的推動。

新南向政策推動逾一年半，蔡總統認為已初具規模。其中，去年十月由遠景基金會舉辦的大型國際會議「玉山論壇」，推動與新南向國家的軟實力交流，受到各界矚目，政府高層經商議後決定續辦。台灣亞洲交流基金會籌備處負責人楊昊表示，未來幾年，玉山論壇都將固定在每年的十月十一、十二日兩天舉行。

知情官員說，玉山論壇固定在十月這兩天舉行，除了便於來台參與雙十國慶的國際貴賓參與，也是為了累積這個論壇的聲譽，讓國際間瞭解台灣有這樣的新南向交流論壇。