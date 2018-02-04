高碩泰：經貿與投資 美台關係核心

2018-02-04

〔駐美特派員曹郁芬／華府二日報導〕駐美代表高碩泰今天在雙橡園舉行華文媒體的茶敘。對於國務院及貿易代表署在網站上撤除中華民國國旗，高碩泰並未答覆美方事前是否告知台灣。他說，對美關係是「重中之重」，他們有代表政府表達台灣的關切和立場，美方也在第一時間做出回應。

美官網撤我國旗 「美方已做調整」

不過消息人士透露，美方撤旗的動作對台灣是「意外」，並不符合與美互動零意外的默契，白宮事前也不知情。國務院日前還曾邀請一些研究美台關係的智庫學者進行背景說明。不過撤旗事件因川普政府不同部會之間的看法並不一致，台灣駐美外交官在交涉時也很謹慎，以免台灣成為部會間角力的犧牲品。

高碩泰表示，駐美團隊絕對兢兢業業，不辜負大家的付託。所以美方在國旗事件上做了調整，有的網站是把國旗放回去；也有網站一視同仁，把各國國旗都拿掉。這顯示美方內部也在做回顧和檢討，他們會密切觀察並與美方溝通，台灣的立場是希望國家的尊嚴能得到確保。

他說，最重要的是，美方透過正式發言強調台美堅實的夥伴關係，兩國共享的核心價值，贏得美國尊重，在區域發揮正向的力量，扮演關鍵角色。

高碩泰指出，今年川普政府人事已到位，經貿與投資將是美台關係核心的一環；此外，也希望美方繼續出售符合台灣需求的軍售，在國際參與上支持台灣。

傳將任外長 「毫無所悉」

針對春節後將返台接任外交部長的傳聞，高碩泰還是以「毫無所悉，我們也無從回應」答覆媒體。他說，政府發言人已就相關傳聞做了明確的否認，「對我個人來講，還真的不是個議題。」

據了解，台灣政府早在去年十二月就已告知美方，安排由駐歐盟代表曾厚仁出任駐美代表，高碩泰是內定的外交部長接任人選。不過這波外交人事異動牽動到政府內閣在年後的整體改組，包括現任外長李大維的安排，屆時會由民進黨政府一併對外公布。