立委擬修法 讓中科院找回「科技軍官」

2018-02-04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕二○一四年六月，國家中山科學研究院轉型為行政法人，但中科院法人化後，導致「科技軍官」隨之退場，現有軍職人員遇缺不補，現役軍人如欲到中科院服務，還得先辦理退役；立委認為，此舉不僅增加人事成本，也導致科技軍官無法適才適所任用，未來將透過修法彌補。

2014年法人化後軍職人員遇缺不補

民進黨立委王定宇表示，國軍科技研發重鎮中科院法人化後，原擔負重要研發工作的科技軍官逐漸退場，導致這批人才無法適才適所任用，中科院得另聘外界人才接手，徒增人事成本及保密工作負擔。他將和中科院密切商討後，在立法院新會期提出修法草案，盼在制度變動幅度最小的前提下，讓科技軍官重回中科院。

中科院隸屬於國防部軍備局時期，國防大學中正理工學院學生畢業後，可直接到中科院服務，也可先到軍中歷練後，再轉到中科院任職，藉此增進科技專長與軍事實質經驗結合，軍方內部稱其為「科技軍官」。不過，自中科院法人化後，軍職人員配合國軍組織精簡逐年裁撤，不僅現有軍職人員遇缺不補，「科技軍官」也隨之退場。

蔡英文政府上任後，主打「國防自主」政策，中科院也陸續推動「潛艦國造」、「國艦國造」、各式飛彈性能提升等工作，但知情人士表示，上述政策都屬高機敏性，兼具科技、軍人素養的科技軍官退場，對國防科技發展並非好事，軍方內部亦有放寬相關規定的聲浪。

前雄三飛彈總工程師張誠曾投書媒體示警，指中科院過去最穩定的研發人員，即是中正理工學院畢業生，除經過四年軍校訓練，培養軍人勇敢堅強的特質，加上對軍備需求渾然天成的內化，如經過基層部隊歷練再進入中科院服務，對軍備籌備也是難得經驗；但受到國軍組織精簡影響，中科院現有軍職人員遇缺不補，也斷絕科技軍官獻身國防科技發展之路。