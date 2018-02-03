蕭淑麗退出國民黨 宣布參選嘉市長

2018-02-03

形同藍軍分裂 為選情投下震撼彈

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市長選情出現爆炸性變化，前嘉義市長黃敏惠上週六表態回鍋參選市長，與原先已表態參選的嘉義市議長蕭淑麗爭取黨內提名，不料蕭昨天突然宣布退出國民黨，指國民黨的「世代交替」只是口號，她將以無黨籍投入市長選舉，形同藍軍分裂，為選情投下震撼彈。

涂醒哲︰任何人參選都尊重

民進黨籍嘉義市長涂醒哲表示，對任何人參選都予以尊重，他會繼續展現政績，爭取市民支持，靠自己的努力尋求連任。

黃敏惠︰依黨的初選機制走

黃敏惠受訪說，多人參選就有競爭，尊重蕭的個人意見，中央黨部既然已有協調、初選機制，她身為黨員就依黨的機制走。

針對蕭淑麗認為國民黨主席吳敦義上週六到嘉市參加小組長授證活動，黃敏惠「巧合」當場宣布參選，引發蕭的支持者不滿；黃回應，現在是國民黨跟人民都最艱困的時候，她在授證活動宣布參選沒特別考量，是因做好準備就選適當時機宣布。

李允傑︰應把初選程序走完

國民黨另一位表態爭取市長提名的前青輔會主委李允傑說，尊重蕭的選擇，無論幾個人要參選，黨中央應把初選程序走完，杜絕外界疑慮。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，原規劃昨嘉市議會臨時會休會後，再由黨中央邀集有意參選者協調，蕭突然宣布退黨參選「很突兀」。

蕭淑麗昨在議會由多位「蕭家班」議員陪同下召開記者會。蕭表示，三年多前的市長選舉，她無條件退出讓陳以真代表國民黨參選市長，民進黨執政後，中央到地方的表現令人失望，基層勸進聲不斷，要她實現參選市長諾言。

蕭說，地方是可以協調的，不知道黨中央是沒這能力、智慧，沒意願還是有個人的好惡偏見？她還說，國民黨的「世代交替」只是口號，自己曾在民調吃過虧，不相信民調準確度，「我的參選不是取決於政黨，是取決於民意」，她決定效仿前輩、已故市長許世賢的腳步，以百姓為念，用無黨身分投入市長選舉。