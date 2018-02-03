黨產會開「民服社」聽證會╱國民黨稱自家文宣誇大 不能亂引用

2018-02-03

秀黨史資料 黨產會︰民服社為國民黨附隨組織

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會昨日召開聽證會，釐清「中華民國民眾服務總社」是否為國民黨的附隨組織，不料總社理事長廖了以「神隱」，社方更未派人參加，僅由國民黨考紀會主委魏平政一人與黨產會進行攻防。

面對黨產會當場秀出黨史資料，證明民服社為國民黨附隨組織，深受國民黨實質控制，魏卻聲稱「國民黨文宣有一定誇大，不能亂引用，否則會有危險！」

理事長廖了以「神隱」 民服社未派人參加

對於民眾服務社不派人出席聽證會，魏平政說，廖了以任期在二○一五年屆滿未改選，完全都找不到廖。他認為，聽證會應延後三個月舉行，更要邀三百多個分社一起參加，「總社派不出人，沒有人想蹚這場渾水」。黨產會副主委施錦芳表示，廖仍為法人負責人，民眾服務社沒派人出席，不影響聽證會效力。

黨產會委員張世興反問國民黨，總社理事長雖未改選，但二○一六年曾召開理監事會議，通過讓秘書長莫天虎、行管會主委邱大展等九人入社，去年更開過聯席會議，證明民眾服務社有在運作，「廖當過總統府資政，怎會找不到人！」

黨產會︰民服社總會址設於國民黨中央黨部

黨產會昨強調，國民黨針對民眾服務社訂定眾多黨內法規、辦法，一九四六年中執會通過提案，要求各級黨部設民眾服務處，總會址設於中央黨部，第三屆起總社理事長由國民黨秘書長擔任，該慣例至今維持不變。

黨產會質疑，為何多數民眾服務社無償使用國民黨地方黨部「合署辦公」？黨產會委員羅承宗則拿出台灣省黨部發行「一甲年史」佐證說，此書為黨副秘書長杜建德所編輯，省府公文史料更顯示，民眾服務社就是國民黨開的。

國民黨︰提供辦公處所未控制民服社人事業務

魏平政回應，「民眾服務社和本黨立場相同」，都在服務民眾，提供辦公處所沒有問題，只是提供辦公資源，未控制人事和業務。

魏聲稱，草創之初是由國民黨指導成立，但不算國民黨成立，是國民黨輔導成立的人民團體，若要說民眾服務社與黨部地址相同，「是非常可怕的論據」。

魏認為，黨產會調查報告不斷引用國民黨中常會及內部會議資料，甚至連國民黨頒發證書，都拿來認為是附隨組織的證據，極為不妥，「中國國民黨文宣會有一定的誇大，不能隨便引用，否則會有危險」。

黨產會認為，民眾服務社曾將名下十四筆不動產直接更名登記移轉給國民黨，若不是附隨組織，或根本與國民黨一體，財產怎能這樣更名移轉？魏平政辯稱，那是國民黨出錢蓋的，財產才會更名登記。