中選會重劃選區》南市竹縣立委各增1席 高屏各減1席

2018-02-02

〔記者曾韋禎／台北報導〕第十屆立委的選區應如何重劃？中選會昨決議採行第七屆之計算方式，意即台南市、新竹縣各增一席，高雄市、屏東縣各減一席。全案將於五月底前交付立法院做最後決定。

依「公職人員選罷法」規定，區域立委的選區每十年檢討一次，如有變更必要，中選會應依選前二年二個月之人口數，在選前一年八個月前將選區變更案送經立法院同意。若立法院無法在選前一年一個月完成同意，則由行政、立法兩院長協商。

若按第七屆公式（一席保障加漢彌爾頓法），台南市、新竹縣各增一席，高雄市、屏東縣各減一席；但陳其邁與部分高雄立委提案修法，要求依第四屆的分配公式（漢彌爾頓法），台中市、台南市及新竹縣將各增一席，南投縣、嘉義縣及屏東縣各減一席。

多數中選會委員認為，採一席保障加漢彌爾頓法可保障弱勢地區，讓南投縣與嘉義縣仍保兩席；若以各選舉區人口數標準差、變動幅度而言，第七屆也小於第四屆，因此決定採第七屆為建議方案。

由於選區重劃直接牽動地方政治版圖，包括蘇震清、莊瑞雄、蔡易餘等南部的立委，去年底與蔡英文總統閒聊時，表明不應只看人口數來決定立委選區。蘇震清力陳，屏東地處台灣最尾端，資源、建設遠不及其他縣市，長期成為人口的外流區，若立委還因此被減少，是對弱勢區域的二度傷害，建議應從更高層次的角度來思考此議題。

立委：南部人口外流 減席次二度傷害

來自新竹縣的林為洲肯定中選會的專業決定。他表示，採用第七屆算法，除符合法律從新從優原則，也能縮小票票不等值的差距。他強調，選區每十年就要檢討一次，若民進黨意圖政治干預，挾國會優勢維持現狀，就有違法違憲之虞。

高雄市立委賴瑞隆表示，相較中北部是人口移入區，南部是人口外流區，若以人口作為唯一考量，南部的立委席次恐怕會愈來愈少，在社經弱勢後，再淪為政治弱勢，南北失衡將更為擴大。