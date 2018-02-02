偷賣油給北韓 又有台商被逮

2018-02-02

〔記者黃良傑、洪臣宏／高雄報導〕繼高雄漁界商人陳世憲涉嫌海上駁油給北韓，另一名漁界商人莊錦宏所有的「金穗輪」，也被美國人造衛星拍到違反聯合國禁令，在東海公海駁油北韓牟利，雄檢約談莊男等五人後，依涉嫌偽造文書諭令莊男二百萬元交保，其餘四人請回。

違反聯合國禁令 200萬交保

莊男（五十六歲）否認知情，辯稱有香港人士向他承租「金穗輪」三個月，租金是每日十幾萬元台幣，不清楚承租人竟租他的船當油輪，於公海駁油賣給北韓。檢方對其供詞持保留態度。

高雄檢調指出，莊男涉嫌找來親戚李姓女子當人頭，在馬紹爾群島設立名為「高旗貿易」的紙上公司，去年十月間買下「金穗輪（Jin Hye）」，並掛獅子山籍，涉嫌從事公海販賣油品交易，去年十一月間，竟用前船東的名義簽證，申請「金穗輪」進港。

檢調說，金輪疑曾向台中油商購買七千噸柴油裝船，出口報單上填載目的地為香港，自台中港駛離後卻開往東海駁油給北韓船隻，被美國人造衛星拍到。

檢調認定莊錦宏明知金輪目的地是前往公海販賣油品，一○六年十二月間，委託不知情的船務公司辦理該船進港簽證，申報進入香港停靠，並在申請文件偽報前船東等不實內容。今年一月，正當雄檢偵辦陳世憲所有的「方向永嘉號」輪公海駁油北韓時，調查局航高站接獲情資，又增加一案積極偵辦。

雄檢過濾相關情資並蒐證後，發現莊男已由旗津搬到鳳山居住，旗下另擁有多艘漁船，檢警調持搜索票兵分五路，前往莊姓男子等人住居所等處執行搜索，並同步傳喚被告、證人共五人釐清案情。

檢調查出，金穗輪涉與北韓交易油品事證明確，但目前金輪行蹤不明，雄檢認為莊男涉犯刑法行使業務登載不實文書罪嫌疑重大，當庭諭知以二百萬元交保，並限制出境出海，追查有無共犯，其餘四名證人訊後請回。