《謠言終結站》歲入歲出有差短 無退稅理由

2018-02-02

網傳內容

政府因連續四年稅收超徵，累積超過5千億元，網路傳言指財政部可還稅於民，若仿效韓國、新加坡、香港等先例，以台灣2300萬人口計算，每人可領到2.2萬多元。

查證結果

財政部回應，政府稅收超徵是指稅課收入實徵數大於預算數，政府預算須經民意機關審議通過執行，且歲出執行不得高於預算數，歲入執行若較預算數為佳，可用以減少債務舉借或增加債務還本，目前歲入歲出仍有差短，並無退稅理由。財政部強調，近年稅收雖有超徵，但以往年度亦有短徵，如98年度及102年度分別短徵2156及622億元。